Wie wird aus Atom Strom? Die «SRF Kids News spezial» besuchen ein Kernkraftwerk und zeigen, wie Atomkraft funktioniert – und warum sie umstritten ist. Mit Unterrichtsmaterial!

Licht an, Wasserkocher ein und Handy einstecken. Wir nutzen Strom, ohne viel zu überlegen, ganz einfach aus der Steckdose. Doch woher kommt er genau? Wie funktioniert Atomkraft und warum ist sie umstritten? Diese Fragen stellt sich die 6. Klasse aus Obersiggenthal (AG) in «SRF Kids News spezial». Sie möchte herausfinden: Was ist Atomkraft?

Durch Sicherheitsschleusen zum Reaktorgebäude

Moderatorin Anna Zöllig besucht in «SRF Kids News spezial» das Kernkraftwerk in Leibstadt im Kanton Aargau. Sie passiert viele Sicherheitsschleusen und dringt vor bis zum Reaktorgebäude. Dort ist für sie aber Schluss mit Zugucken.

Da dürfen nur noch Expertinnen und Experten rein. Ich als Laie muss draussen bleiben.»

Sie übergibt deshalb die Kamera dem Strahlenschutzbeauftragten Andreas Ritter. Anna erklärt: «Da dürfen nur noch Expertinnen und Experten rein. Ich als Laie muss draussen bleiben.» Andreas Ritter geht mit der Kamera bis zum Becken, in dem der Reaktor mit den heissen Brennelementen lagert und kann eindrückliche Bilder aus dem Inneren des Reaktorgebäudes filmen.

Zu Besuch im Atomkraftwerk Liebstadt (AG)

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Der gigantische Kühlturm. Der Kühlturm kühlt das Wasser ab und so steigt oben der Dampf auf, der schon von Weitem sichtbar ist. Bildquelle: SRF. 1 / 5 Legende: Der gigantische Kühlturm Der Kühlturm kühlt das Wasser ab und so steigt oben der Dampf auf, der schon von Weitem sichtbar ist. SRF

Bild 2 von 5. Zutritt verboten. Die Moderatorin und das Kamerateam kommen hier nicht mehr weiter. In die dritte Zone haben nur Expertinnen und Experten Zutritt. Bildquelle: SRF. 2 / 5 Legende: Zutritt verboten Die Moderatorin und das Kamerateam kommen hier nicht mehr weiter. In die dritte Zone haben nur Expertinnen und Experten Zutritt. SRF

Bild 3 von 5. Schutzkleidung. Um in die dritte Zone zu gelangen ist ein erneuter Kleiderwechsel nötig. Beim Austritt aus der Zone 3 wird der Overall wieder ausgezogen und in Behältern für die Wäsche gesammelt. Das soll verhindern, dass möglicherweise aufgesammelte radioaktive Partikel nach Aussen getragen werden. Bildquelle: SRF. 3 / 5 Legende: Schutzkleidung Um in die dritte Zone zu gelangen ist ein erneuter Kleiderwechsel nötig. Beim Austritt aus der Zone 3 wird der Overall wieder ausgezogen und in Behältern für die Wäsche gesammelt. Das soll verhindern, dass möglicherweise aufgesammelte radioaktive Partikel nach Aussen getragen werden. SRF

Bild 4 von 5. Kühlbecken des Reaktors. Im Reaktorgebäude ist ein grosses Wasserbecken. Darin steht der Reaktor. Das Wasser kühlt das Herzstück des Kernkraftwerks ab. Mehrere Schutzsysteme überwachen den Reaktor rund um die Uhr. Bildquelle: SRF. 4 / 5 Legende: Kühlbecken des Reaktors Im Reaktorgebäude ist ein grosses Wasserbecken. Darin steht der Reaktor. Das Wasser kühlt das Herzstück des Kernkraftwerks ab. Mehrere Schutzsysteme überwachen den Reaktor rund um die Uhr. SRF

Bild 5 von 5. Unterwegs mit Anna Zöllig. Moderatorin Anna Zöllig steht im Simulator des Kommandoraums in Leibstadt. Dort bereiten sich die Operateure auf etliche Situationen vor. Bildquelle: SRF. 5 / 5 Legende: Unterwegs mit Anna Zöllig Moderatorin Anna Zöllig steht im Simulator des Kommandoraums in Leibstadt. Dort bereiten sich die Operateure auf etliche Situationen vor. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Was ist Atomkraft?

Atomkraft wird auch Kernenergie genannt. Sie entsteht, wenn winzige Teilchen, sogenannte Atome, gespalten werden. Die Spaltung setzt eine grosse Menge an Energie frei. Diese Energie wird genutzt, um Strom zu produzieren. Das Problem? Die radioaktive Strahlung, die bei der Kernspaltung freigesetzt wird, ist höchstgefährlich und für Menschen in grossen Mengen tödlich.

Unterrichtsmaterial

Ob Regen oder Schnee, sonnig oder bewölkt. Ein Atomkraftwerk produziert Strom bei jeglichen Bedingungen und läuft unabhängig von den äusseren Konditionen. Ein weiterer Vorteil: Diese Form der Energiegewinnung stösst wenig CO2 aus. Aber: Während der gesamten Laufzeit eines Atomkraftwerks entsteht eine Menge radioaktiver Abfälle. Die werden in sogenannten Zwischenlagern gesammelt und bleiben dort über Jahrzehnte.

Wohin mit dem Atommüll?

Kinderreporterin Naira (12) besucht das Zwischenlager in Würrenlingen (AG). Sie will wissen, was mit dem Atommüll passiert. Die radioaktiven Abfälle befinden sich hier in speziell gesicherten Behältern.

Zu Besuch im Zwischenlager in Würrenlingen (AG)

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Nicht kontaminiert. Vor dem Eintritt in das Hochaktivlager wird untersucht, ob Naira (12) in der Empfangshalle mit radioaktiver Strahlung in Kontakt kam. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Nicht kontaminiert Vor dem Eintritt in das Hochaktivlager wird untersucht, ob Naira (12) in der Empfangshalle mit radioaktiver Strahlung in Kontakt kam. SRF

Bild 2 von 3. Stahlbehälter zur sicheren Lagerung. Beim Berühren spürt Naira (12) die Wärme der darin gelagerten Brennelemente. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: Stahlbehälter zur sicheren Lagerung Beim Berühren spürt Naira (12) die Wärme der darin gelagerten Brennelemente. SRF

Bild 3 von 3. Wenn das Dosimeter pfeift. Das Dosimeter misst die Strahlung, die von Aussen auf Naira (12) trifft. Ist die Strahlung zu hoch, beginnt das Messgerät zu pfeifen. Ein kurzer Check zeigt: Der Besuch war für die Kinderreporterin ungefährlich. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: Wenn das Dosimeter pfeift Das Dosimeter misst die Strahlung, die von Aussen auf Naira (12) trifft. Ist die Strahlung zu hoch, beginnt das Messgerät zu pfeifen. Ein kurzer Check zeigt: Der Besuch war für die Kinderreporterin ungefährlich. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Zwischenlagerung ist jedoch nur eine Übergangslösung. Die Suche nach einem endgültigen Tiefenlager beschäftigt Politik und Wissenschaft seit vielen Jahren. Denn Atommüll muss über Hunderttausende Jahre sicher von Mensch und Umwelt abgeschirmt bleiben. 2050 soll in Stadel (ZH) ein Tiefenlager zur langfristigen Lagerung von Atommüll in Betrieb gehen. Dieses soll 900 Meter unter der Oberfläche gebaut werden und für 1 Million Jahre sicher sein. Das Projekt ist derzeit noch in der Prüfungsphase.

Die kontroverse Diskussion um Atomenergie

In der Schweiz stehen aktuell noch drei aktive Kernkraftwerke: Beznau 1 und 2 (AG), Gösgen (SO) und Leibstadt (AG). Diese dürfen so langen betrieben werden, wie sie die gesetzlichen Sicherheitsanforderungen erfüllen. Der Bau neuer Kernkraftwerke ist in der Schweiz seit 2018 verboten.

Wir alle brauchen immer mehr Strom und die Lebensdauer der bestehenden Atomkraftwerke ist ungewiss. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass erneuerbare Energien allein den zusätzlichen Bedarf nicht decken können. Auch die schwierige Lage um Erdöl verunsichert. Vor diesem Hintergrund gelten neue Atomkraftwerke für einige wieder als klimafreundliche und verlässliche Option zur Sicherung der Stromversorgung.

Vor- und Nachteile von Atomkraft Box aufklappen Box zuklappen Vorteile: geringer CO2-Ausstoss

Kraftwerk braucht wenig Platz

produziert Strom bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit Nachteile: radioaktive Abfälle

Unfälle haben schwere Folgen

hohe Kosten für die Sicherheit

Zur Atomkraft gibt es viele Meinungen. Deshalb wird auch viel darüber gestritten. Marvin (12) und Alisa (12) diskutieren mit dem Kernforscher Patrick Steinegger über die Vor- und Nachteile von Atomkraft.

Das Problem sind die radioaktiven Abfälle. Für diese haben wir noch kein endgültiges Lager.

Während Kernkraftwerke zum Beispiel verhältnismässig wenig Platz brauchen und wetterunabhängig Strom produzieren können, entstehen bei der Produktion Abfälle, die für lange Zeit gefährlich sind. Er sagt: «Das Problem sind die radioaktiven Abfälle. Für diese haben wir noch kein endgültiges Lager».

Die aktuelle Folge «SRF Kids News spezial» erklärt das komplexe Thema der Atomenergie einfach, anschaulich und greifbar für Kinder.

Das bietet «SRF Kids News spezial» Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Mitreden, mitmachen, mitschauen: Bei SRF school gibt es mehr als nur Videos. Sie haben ein relevantes Unterrichtsthema ? Schlagen Sie es uns über die Wunschbox vor.

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Wie die wöchentlichen «SRF Kids News» zeigt «SRF Kids News spezial» ausgewählte Themen, aber mit mehr Tiefe. Auch schwierige und schwere Inhalte werden so erklärt, dass Kinder sie verstehen.