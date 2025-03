Ein Wettbewerb, der Schule macht! Schulbands mit Schülerinnen und Schülern im Alter von 12 bis 19 Jahren können beim «Eurovision School Song Contest» von SRF mitmachen. In zwei Alterskategorien wählen zuerst das Publikum und dann eine Jury die besten Schulbands des Landes. Die Gewinnerbands performen live am 14. Mai 2025 im Rahmenprogramm auf einer Aussenbühne des ESC in Basel.