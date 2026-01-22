Seid ihr die beste Schulband des Landes? Dann schickt uns euer Video für den «Eurovision School Song Contest»!

Ein Wettbewerb, der Schule macht! Schulbands können wieder beim «Eurovision School Song Contest» von SRF mitmachen. Der Gewinn? Die vier Lieblingsbands performen auf der Live-Stage von SRF in Zürich. Dort wählt die Jury dann die Lieblingsschulband 2026. Los geht's!

Das Wichtigste zum Mitmachen: Box aufklappen Box zuklappen Die Band besteht aus zwei bis zehn Schülerinnen und Schülern zwischen 10 und 19 Jahren

Es braucht Instrumente und Gesang

Der Wettbewerb läuft in zwei Kategorien: 10 bis 14 Jahre und 15 bis 19 Jahre

Für die Anmeldung braucht es für jede Person eine unterschriebene Einverständniserklärung

Das Video ist in Querformat gefilmt und dauert max. 5 Minuten

gefilmt und dauert max. 5 Minuten Einsendeschluss: Freitag, 13. März 2026, Mitternacht

Vier Finalbands treten auf der SRF-Live-Stage auf

Der Schweizer Musiker Nickless bewertet zusammen mit Fachleuten von SRF 3 und SRF school die 30 beliebtesten Videos. Mit dabei als Jurorin ist auch Moderatorin Anna Zöllig. Sie ist Host bei SRF Kids und Radio SRF 3 und jetzt schon ganz gespannt:

Der Eurovision School Song Contest zeigt, wie vielfältig und innovativ die Schweizer Musikszene ist – und das schon in den Klassenzimmern!

Welche Newcomerband macht dieses Jahr das Rennen? Toi, toi, toi allen Schulbands da draussen. Wir sind gespannt auf eure Songs und Songinterpretationen und freuen uns auf eure Videos.

Welche Regeln gelten?

Die Einverständniserklärung zum Herunterladen

Video im Querformat gefilmt, Wettbewerbsregeln gelesen und für alle Bandmitglieder eine Einverständniserklärung ausgefüllt? Dann kann es los gehen!

Hier geht es zur Anmeldung:

Wie geht's nach der Anmeldung weiter?

Bewerbung mit einem aktuellen Video bis 13. März 2026 um Mitternacht

Publikumsvoting: 25. bis 30. März 2026

Die 30 beliebtesten Bands (15 pro Kategorie) kommen ins Jury-Voting

Am 23. April 2026 stehen die Finalbands fest

Das Finale: Die gewählten vier Schulbands treten am 13. Mai 2026 in der Live-Stage von SRF in Zürich auf

Die Jury im Überblick

Juror Nickless. Der Musiker Nickless betitelt sich auch als «singender Schlagzeuger». Mit 14 Jahren gewann er mit seiner Teenieband einen Schweizer Contest. Umso mehr freut er sich deshalb, jetzt selbst als Juror bei einem Contest dabeizusein.

Jurorin Anna Zöllig. Die Moderatorin durfte die letztjährige Gewinnerband im Radiostudio von SRF 3 empfangen. Sie freut sich wieder sehr auf viele junge Entdeckungen für die Schweizer Musikszene.

Jurorin Chrigi Glanzmann. Die Radiofrau hat das Musikprogramm von Radio SRF Virus fest im Griff. Und: Als Gymnasiastin war Chrigi selbst als Sängerin in verschiedenen Schülerbands. Bei einem Austausch in Australien hat sie sogar bei einem Schulband-Contest mitgemacht und den 2. Platz belegt!

Juror Roman Lauer. Roman ist Produzent bei SRF school und bringt auch viel Musikerfahrung in die Jury mit. Mit seiner Band steht der Gitarrist nämlich regelmässig auf der Bühne.

Inspiration gesucht? Hier geht es zu allen Videos vom letztjährigen ESSC 2025. Auch diese Bands dürfen natürlich wieder mitmachen – einfach nicht mit dem gleichen Song ;-)

Bei Fragen helfen wir gerne weiter via school@srf.ch.