Wer ist die beste Schulband des Landes? Jetzt kannst du abstimmen!

Ein Wettbewerb, der Schule macht! Schulbands treten beim «Eurovision School Song Contest» von SRF 3 und SRF school an. Der Gewinn? Die vier Lieblingsbands performen auf der Live-Stage von SRF in Zürich. Dort wählt die Jury dann die Lieblingsschulband 2026. Gebt jetzt eure Stimme direkt unter den Videos ab! In beiden Kategorien könnt ihr einmal abstimmen.

Hier sind die Videos der Schulbands Kategorie 10 bis 14 Jahre:

Hier geht's zum Voting Kategorie 10 bis 14 Jahre:

Hier sind die Videos der Schulbands Kategorie 15 bis 19 Jahre:

Hier geht's zum Voting Kategorie 15 bis 19 Jahre:

Die Abstimmung ist offen bis und mit Montag, 30. März 2026 um 12 Uhr mittags.

Teilnahmebedingungen Box aufklappen Box zuklappen Die Teilnahme an der Abstimmung steht allen Personen mit einer Schweizer Handynummer offen. Pro Person ist eine einmalige Stimmabgabe pro Kategorie mittels SMS-Vertifizierung möglich. Bei Auslegungsfragen entscheidet SRF abschliessend. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Bands werden nach dem Juryvoting persönlich informiert. Die Daten der Teilnehmenden der Abstimmung werden nur für die Durchführung dieser Verlosung verwendet. Es gelten die Datenschutzbestimmungen von SRF. SRF behält sich vor, den Wettbewerb jederzeit zu beenden oder bei Feststellung von Manipulation Teilnehmende auszuschliessen. Zudem übernimmt SRF keine Haftung für den Fall, dass es bei der Überlieferung der Voting-Antworten und Teilnahmeformulare zu technischen Problemen kommt und die Teilnahme am Wettbewerb infolgedessen nicht möglich ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie geht's nach dem Voting weiter?

Publikumsvoting: Mi, 25. bis Mo, 30. März (12 Uhr) 2026

Die Jury bewertet die Videos der Schulbands

Am Mo, 23. April 2026 stehen die Finalbands fest

Das Finale: Die vier Schulbands treten am Mi, 13. Mai 2026 in der Live-Stage von SRF in Zürich auf

Vom Publikumsvoting dann zum Juryvoting: Der Schweizer Musiker Nickless bewertet zusammen mit Fachleuten von SRF 3 und SRF school die Videos.

Die Jury im Überblick

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Juror Nickless . Der Musiker Nickless betitelt sich auch als «singender Schlagzeuger». Mit 14 Jahren gewann er mit seiner Teenieband einen Schweizer Contest. Umso mehr freut er sich deshalb, jetzt selbst als Juror bei einem Contest dabeizusein. Bildquelle: ILT Music / Nickless. 1 / 4 Legende: Juror Nickless Der Musiker Nickless betitelt sich auch als «singender Schlagzeuger». Mit 14 Jahren gewann er mit seiner Teenieband einen Schweizer Contest. Umso mehr freut er sich deshalb, jetzt selbst als Juror bei einem Contest dabeizusein. ILT Music / Nickless

Bild 2 von 4. Jurorin Anna Zöllig. Die Moderatorin durfte die letztjährige Gewinnerband im Radiostudio von SRF 3 empfangen. Sie freut sich wieder sehr auf viele junge Entdeckungen für die Schweizer Musikszene. Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Jurorin Anna Zöllig Die Moderatorin durfte die letztjährige Gewinnerband im Radiostudio von SRF 3 empfangen. Sie freut sich wieder sehr auf viele junge Entdeckungen für die Schweizer Musikszene. SRF

Bild 3 von 4. Jurorin Chrigi Glanzmann. Die Radiofrau hat das Musikprogramm von Radio SRF Virus fest im Griff. Und: Als Gymnasiastin war Chrigi selbst als Sängerin in verschiedenen Schülerbands. Bei einem Austausch in Australien hat sie sogar bei einem Schulband-Contest mitgemacht und den 2. Platz belegt! Bildquelle: SRF. 3 / 4 Legende: Jurorin Chrigi Glanzmann Die Radiofrau hat das Musikprogramm von Radio SRF Virus fest im Griff. Und: Als Gymnasiastin war Chrigi selbst als Sängerin in verschiedenen Schülerbands. Bei einem Austausch in Australien hat sie sogar bei einem Schulband-Contest mitgemacht und den 2. Platz belegt! SRF

Bild 4 von 4. Juror Roman Lauer. Roman ist Produzent bei SRF school und bringt auch viel Musikerfahrung in die Jury mit. Mit seiner Band steht der Gitarrist nämlich regelmässig auf der Bühne. Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: Juror Roman Lauer Roman ist Produzent bei SRF school und bringt auch viel Musikerfahrung in die Jury mit. Mit seiner Band steht der Gitarrist nämlich regelmässig auf der Bühne. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Zum zweiten Mal dabei als Jurorin ist Moderatorin Anna Zöllig. Sie ist Host bei SRF Kids und Radio SRF 3 und jetzt schon ganz gespannt:

Der Eurovision School Song Contest zeigt, wie vielfältig und innovativ die Schweizer Musikszene ist – und das schon in den Klassenzimmern!

«Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein beim Eurovision School Song Contest. Der Wettbewerb macht sichtbar, wie vielfältig und innovativ die Schweizer Musikszene ist – und das schon in den Klassenzimmern!» Letztes Jahr konnte Anna Zöllig der Schulband «Red Spider Lillies» zum ersten Platz gratulieren.

Welche Newcomerband macht dieses Jahr das Rennen?

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