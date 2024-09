Food Waste - Wenn Essen im Abfall landet

Zu viel Essen landet im Abfall. In dieser Ausgabe der «SRF Kids News» testet Kinderreporterin Ava abgelaufene Lebensmittel. Wie erkennt sie, was sie noch essen kann? Ausserdem: Wie die Äss-Bar Backwaren vom Vortag verkauft und was Food Waste genau ist.