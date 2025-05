Donald Trumps Zölle sorgen weltweit für Diskussion. Doch was sind Zölle? Die «SRF Kids News» erklären die verschiedenen Abgaben. Kinderreporterin Viviane besucht einen Zöllner bei der Arbeit an der Grenze. Zudem: Diese vier Schulbands haben die Jury beim Eurovision School Song Contest überzeugt!

Zu jeder Sendung erstellen wir ein Quiz, mit dem Sie das Wissen Ihrer Schülerinnen und Schüler testen können. Zur Vertiefung der behandelten Themen steht Ihnen zusätzlich das Arbeitsblatt zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Am 17. Mai 2025 ist es so weit: Das Finale des Eurovision Song Contest steigt in Basel. Für die Schweiz tritt Zoë Më mit dem Lied «Voyage» an. Die nächste Folge der «SRF Kids News» am 15. Mai zeigt vorab schon mal die Stimmung in Basel vor dem grossen Finale.

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

