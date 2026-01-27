Zuerst geht es um Fitness und Selbstoptimierung. Wenige Klicks weiter kommen Jugendliche auf Social Media schnell in die Manosphere. Das sind digitale Communities, die ein dominantes Männlichkeitsideal verbreiten. Influencer wie Andrew Tate erreichen mit ihren frauenfeindlichen Inhalten Millionen und versprechen Antworten auf Fragen wie: «Wer will ich sein?» oder «Wie werde ich erfolgreich?». Algorithmen auf TikTok führen junge Männer so in kürzester Zeit zu problematischen Inhalten.

Der vierteilige Podcast von SRF beleuchtet , wie junge Männer in die digitale Welt der Manosphere abgleiten – ein Netzwerk, in dem Influencer wie Andrew Tate Millionen erreichen. Die Serie zeigt, wie harmlose Themen wie Selbstoptimierung und Stärke in toxische Ideologien umschlagen können: Frauenfeindlichkeit und Gewaltaufrufe.

Gefährliche Algorithmen auf Social Media

In einem Experiment zeigt SRF, wie schnell das Scrollverhalten den TikTok-Algorithmus beeinflusst. Bereits nach wenigen Minuten landet ein Testprofil eines 15-Jährigen bei Videos aus der Manosphere. Weil der Account Interesse signalisiert, rutscht er in einen Strudel aus Fitness-, Motivations- und Business-Inhalten. Später folgen extremere Strömungen wie Looksmaxing – radikale Selbstoptimierung bis hin zu Selbstverletzung – und die Incel-Bewegung, die Hass und Gewalt gegen Frauen propagiert.

Unterrichtsmaterial für Lehrpersonen

Die 4 Folgen dauern ca. 25-30 Minuten. Die erste Folge erklärt den Begriff der Manosphere und beleuchtet Männlichkeitsideale. In Folge 2 geht es um den Einfluss von Influencern und deren Communities auf das Leben von jungen Schweizern. Folge 3 zeigt ein Experiment: Wie lange dauert es, bis ein Jugendlicher mit problematischen Inhalten auf Social Media konfrontiert wird? Und Folge 4 betrachtet das erste Incel-Attentat der Schweiz und spricht mit den beiden betroffenen Mädchen.

Die Folgen eigenen sich für den Einsatz im Unterricht ab dem Zyklus 3 (Sek 1 und 2). Mit vertiefendem Unterrichtsmaterial können Lehrpersonen das Thema und die Gefahr in der digitalen Welt der Manosphere aufnehmen und reflektieren.

Unterrichtsmaterial zu den Podcastfolgen

Die Forschung warnt

Eine aktuelle Studie des englischen Männerforschungsinstituts Movember zeigt: Junge Männer, die regelmässig Inhalte aus der Manosphere konsumieren, leiden häufiger unter schlechter psychischer Gesundheit. Sie fühlen sich auch häufiger wertlos, nervös und traurig. Die Manosphere beeinflusst Werte, Selbstbild und den Umgang mit anderen. Umso wichtiger ist es, dieses reale Risiko im Unterricht zu behandeln.

Im Artikel «toxischer Sog der Manosphere» sind umfassende Informationen rund um das Manosphere-Experiment von SRF News Plus Hintergründe zu finden.