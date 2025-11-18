Sie kämpfen für ein freies und selbstbestimmtes Leben – gegen Bevormundung, Schönheitsdruck und Traditionen. Was bedeutet es heute in verschiedenen Regionen der Erde, ein Mädchen zu sein? Sechs Mädchen aus sechs Ländern erzählen, was Frau sein für sie bedeutet.

Die sechs Mädchen Nancy, Sheelan, Paige, Selenna, Sinai und Nina leben tausende von Kilometern voneinander entfernt. Und ihre Geschichten sind so unterschiedlich wie die Länder, in denen sie leben. Trotzdem verbindet die Mädchen ein gemeinsames Streben nach Freiheit, Gleichberechtigung und Macht über den eigenen Körper.

Als ich erfuhr, dass ich schwanger bin, habe ich nicht erwartet, dass sie so reagieren würden. Es war ein grosser Schock für sie. Meine Mama hat nur geweint.

Traditionelle Rollenbilder und Schönheitsdruck

Nancy stellt sich in Tansania gegen die traditionelle Praxis der Beschneidung. Nina erzählt von ihrer Abschiebung aus Deutschland und wie sie nun in Serbien für ein selbstbestimmtes Leben kämpft. Sinai widersetzt sich in Südkorea traditionellen Rollenbildern und trotzt dem gesellschaftlichen Schönheitsdruck. Sie findet im Sport ihre persönliche Stärke und sagt: «Ich denke ich bin etwas anders als andere Mädchen in meinem Alter. Ich mache mir keine Gedanken über mein Aussehen. Ich trage kein Make-Up und ich fahre BMX.»

Im starken Gegensatz zu Sinai steht Paige. Sie achtet mit Nägel-, Wimpern- und Lippenbehandlungen stark auf ihr Äusseres. Innerlich kämpft sie mit Depressionen. Zu ihrer Teenager-Schwangerschaft sagt sie: «Als ich erfuhr, dass ich schwanger bin, habe ich nicht erwartet, dass sie so reagieren würden. Es war ein grosser Schock für sie. Meine Mama hat nur geweint». Heute ist Paige junge Mutter.

In Chile kämpft Selenna für die Rechte von Transgender-Personen. Und Sheelan hat den Genozid an Jesid:innen überlebt. Sie erzählt von ihrem neuen Leben in Deutschland.

Nancy aus Tanzania wehrt sich gegen die Beschneidung von jungen Mädchen.

Nina aus Serbien kämpft für ein selbstbestimmtes Leben.

Paige gibt einen Einblick in ihr Leben als junge Mutter.

Selenna aus Chile kämpft für die Rechte von transgender Menschen.

Sheelan aus Deutschland kämpft für Sicherheit in ihrer neuen Heimat.

Sinai aus Südkorea widersetzt sich typischen Rollenbildern.

Die Serie «Girls don’t cry» zeigt, wie Mädchen gegen gesellschaftlichen Druck und Vorurteile ankämpfen. Die 6 Folgen geben Einblicke in verschiedene Lebensrealitäten junger Frauen.