Weihnachtskrippen, Museumsbesuch, Schwimmunterricht. Die Fragen bei Lina häufen sich. Zum Glück hat die Taube Nemo auf fast alle eine Antwort. Auf gemeinsamen Reisen lernen die beiden jede Menge über das Christentum, Judentum und den Islam.

Linas Geschichten beantworten in kurzer Zeit spannende Fragen. Die animierten Videos helfen Kindern, auch komplexere Zusammenhänge zu verstehen. Mit dem passenden Unterrichtsmaterial zu jeder Episode werden die Inhalte vertieft und das Wissen gefestigt.

Kinderfragen rund um Religion

Wie unterscheiden sich Christentum, Judentum und Islam? Welche Gemeinsamkeiten weisen sie auf? Wie wird das Thema Gewalt in der Bibel und im Koran behandelt? Und was bedeutet eigentlich koscher oder halal? Mit spannenden Kurzgeschichten und einer Prise Humor geht die zehnteilige Animationsserie «Linas Welt» diesen und weiteren Fragestellungen nach.

Auf den Spuren der Weltreligionen

Religion kann ganz schön kompliziert sein. Von wo kommen all diese Gebote, Verbote und Regeln, nach denen gläubige Menschen heute leben? Lina reist zurück in die Entstehungszeit der monotheistischen Weltreligionen und sucht Antworten auf die vielen Fragen. Begleitet wird sie dabei von Schulfreunden, ihrem Vater Ismael und der Taube Nemo, die sich mit Religionen auskennt und auf fast alles eine Antwort bereit hat. Unterrichtsmaterial zu jeder Folge ergänzt die Serie.

Didaktische Hinweise zum Unterrichtsmaterial