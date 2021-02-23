Linas Geschichten beantworten in kurzer Zeit spannende Fragen. Die animierten Videos helfen Kindern, auch komplexere Zusammenhänge zu verstehen. Mit dem passenden Unterrichtsmaterial zu jeder Episode werden die Inhalte vertieft und das Wissen gefestigt.
Kinderfragen rund um Religion
Wie unterscheiden sich Christentum, Judentum und Islam? Welche Gemeinsamkeiten weisen sie auf? Wie wird das Thema Gewalt in der Bibel und im Koran behandelt? Und was bedeutet eigentlich koscher oder halal? Mit spannenden Kurzgeschichten und einer Prise Humor geht die zehnteilige Animationsserie «Linas Welt» diesen und weiteren Fragestellungen nach.
Auf den Spuren der Weltreligionen
Religion kann ganz schön kompliziert sein. Von wo kommen all diese Gebote, Verbote und Regeln, nach denen gläubige Menschen heute leben? Lina reist zurück in die Entstehungszeit der monotheistischen Weltreligionen und sucht Antworten auf die vielen Fragen. Begleitet wird sie dabei von Schulfreunden, ihrem Vater Ismael und der Taube Nemo, die sich mit Religionen auskennt und auf fast alles eine Antwort bereit hat. Unterrichtsmaterial zu jeder Folge ergänzt die Serie.
Didaktische Hinweise zum Unterrichtsmaterial
Informationen für Lehrpersonen
Bezug zum Lehrplan 21
Die Schülerinnen und Schüler ...
- NMG.12.3 ...können religiöse Praxis im lebensweltlichen Kontext beschreiben.
- NMG.12.5 ...können sich in der Vielfalt religiöser Traditionen und Weltanschauungen orientieren und verschiedenen Überzeugungen respektvoll begegnen.
- NMG.12.5e ...können Gemeinsamkeiten und Bezüge zwischen Judentum, Christentum und Islam an Beispielen erläutern
Fächer: NMG, Religion
Stufe: Zyklus II
Stichwörter: Kirche, Synagoge, Moschee, Koran, Bibel, Tora, Christentum, Judentum, Islam, Muslim, Mohammed, Jesus, Maria, Religionsgeschichte, Mekka, Kaaba, Jerusalem, Gott, Heilige Dreifaltigkeit, koscher, halal
Produktion: Ismaël Saidi. Les Batelières Productions, 2021.
VOD: unbegrenzt