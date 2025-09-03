Jeden Freitagabend um 18:00 Uhr publiziert www.usethenews.ch das «Bild der Woche». Das Foto kann ohne Vorbereitung im Unterricht eingesetzt werden. Die Lernenden denken während 15 Minuten über aktuelle Ereignisse nach und ordnen diese in grössere Zusammenhänge ein.
Das Material
Das Material umfasst ein Hauptfoto mit Hintergrundinformationen zu einem aktuellen Ereignis. Mithilfe eines standardisierten Fragenkatalogs und 1-2 weiteren Fotos wird das Bild in einen grösseren Kontext eingeordnet. Lehrpersonen erhalten zudem eine kurze Unterrichtsanleitung. Das Angebot ist kostenlos und auf Deutsch als auch Französisch verfügbar.
Weltgeschehen im Klassenzimmer
Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit aktuellen Neuigkeiten auseinander, denken kritisch darüber nach und teilen ihr Wissen.
Wir wollen mit dem Bild der Woche das Interesse von Schüler:innen ab Sek 1 für das politische, wirtschaftliche, sportliche, kulturelle oder gesellschaftliche Geschehen wecken.
Im Unterricht entsteht eine anregende Auseinandersetzung mit weltweiten Geschehnissen. Markus Spillmann, Geschäftsführer von UseTheNews, sagt: «Wir wollen mit dem Bild der Woche das Interesse von Schüler:innen ab Sek 1 für das politische, wirtschaftliche, sportliche, kulturelle oder gesellschaftliche Geschehen wecken.»
«UseTheNews» ist eine Initiative von Keystone-SDA, SRG SSR und der Verlegerverband Schweizer Medien (VSM). Gemeinsam möchten sie damit Nachrichtenkompetenz in der Schweiz fördern.
Informationen für Lehrpersonen
Lehrplan-21 Bezug
Die Schülerinnen und Schüler ...
- ...können Informationen aus Beobachtungen und Experimenten, aus dem Internet, aus Büchern und Zeitungen, aus Texten, Tabellen und Statistiken, aus Grafiken und Bildern, aus Befragungen und Interviews suchen, sammeln und zusammenstellen.
- ...können die gesammelten Informationen strukturieren und zusammenfassen und dabei Wesentliches von Nebensächlichem unterscheiden.
- ...können Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen (vernetztes Denken).
- RZG 2.2: ...können Lebensweisen von Menschen in verschiedenen Lebensräumen vergleichen.
- MI 2.1: ...können Medien und Medienbeiträge entschlüsseln, reflektieren und nutzen.
Stufe: Sek I, Sek II
Fächer: Überfachliche Kompetenzen, MI, RZG
Stichwörter: Neuigkeiten, News, Bild, Ereignisse, Unterrichtseinheit, Welt
Produktion: Use The News
VOD:
Teaserbild: iStock / Hraun