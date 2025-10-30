In den «SRF Kids News» sprechen Kinder über ihre Meinung zum Französisch und befragen Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider dazu. Warum ist Französisch eine der vier Landessprachen? Ausserdem wirft eine 6. Klasse aus Basel einen Blick hinter die Kulissen der grössten Messe der Schweiz.

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).





Die nächste Folge erscheint am 06. November und beleuchtet einen gefährlichen TikTok Trend. Was hat es mit dem Schlankheitswahn auf sich und warum ist Essen für uns so wichtig?