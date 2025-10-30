Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.
Unterrichtsmaterial
Bezug zum Lehrplan 21
MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).
Die nächste Folge erscheint am 06. November und beleuchtet einen gefährlichen TikTok Trend. Was hat es mit dem Schlankheitswahn auf sich und warum ist Essen für uns so wichtig?