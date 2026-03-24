Lust auf einen Studiobesuch bei «SRF school»? Jetzt mitmachen und Plätze als Klasse beim «LernFilm Festival» gewinnen.

«Film ab!» heisst es im Juni. Dann ist das LernFilm Festival zurück im Fernsehen. Moderator Raphael Labhart führt durch die Preisverleihung der Gewinnerfilme.

Was ist das LernFilm Festival?

Das LernFilm Festival zeichnet die besten Lernfilme der Schweiz aus. Schüler:innen treten dabei in Kategorien von Primar I bis Sek II an. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Ob Stop Motion, Legetechnik oder Computeranimation – Kinder und Jugendliche erklären die Welt auf ihre Art und Weise. Die Gewinnerfilme sind von einer Fachjury ausgewählt und werden in der Award-Show mit Publikum gezeigt. Die Sendung «LernFilm Festival» ist eine Zusammenarbeit von LerNetz und SRF school.

Impressionen vom LernFilm Festival 2025

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Gewinnerklasssen erzählen von der Idee ihres Themas. Bildquelle: LernFilm Festival. 1 / 5 Legende: Gewinnerklasssen erzählen von der Idee ihres Themas LernFilm Festival

Bild 2 von 5. Die Auslosung vom Extragewinn. Bildquelle: LernFilm Festival. 2 / 5 Legende: Die Auslosung vom Extragewinn LernFilm Festival

Bild 3 von 5. Das Thema für den Lernfilm wählt jede Klasse selbst. Bildquelle: SRF. 3 / 5 Legende: Das Thema für den Lernfilm wählt jede Klasse selbst SRF

Bild 4 von 5. Der Kreativität sind bei der Umsetzung keine Grenzen gesetzt. Bildquelle: SRF . 4 / 5 Legende: Der Kreativität sind bei der Umsetzung keine Grenzen gesetzt SRF

Bild 5 von 5. Angela Haas und Raphael Lebhart moderieren die Sendung. Bildquelle: LernFilm Festival. 5 / 5 Legende: Angela Haas und Raphael Lebhart moderieren die Sendung LernFilm Festival Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Studiobesuch mit der Klasse gewinnen!

Möchten Sie mit ihrer Klasse bei der Sendung im SRF-Fernsehstudio dabei sein? Wir vergeben für eine Schulklasse Publikumsplätze für die Aufzeichnung des LernFilm Festivals 2026. Unabhängig davon, ob Ihre Klasse beim Wettbewerb einen Film eingereicht hat oder nicht, können Sie sich hier mit dem Formular bewerben.

Die Aufzeichnung findet am 2. Juni am Vormittag (8:45 bis 12:00 Uhr) im SRF in Zürich statt. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Schülerinnen und Schüler lernen den Ablauf einer Studioproduktion kennen und sind als Publikum Teil der Sendung. Lust als Klasse Fernsehluft zu schnuppern und hinter die Kulissen einer TV-Produktion zu blicken? Dann laden Sie ein kurzes Bewerbungsvideo (max. 1 Minute/1GB) mit Ihrer Klasse hoch und sagen Sie uns im Video, warum genau Ihre Klasse den Studiobesuch gewinnen soll. Eingabefrist: 17. April 2026. Wir geben Ihnen bis Anfang Mai 2026 Bescheid, ob Sie dabei sind. Viel Glück!

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