Wie mächtig sind die Anhänger von Wladimir Putin und welchen Einfluss haben die russischen Oligarchen bis heute?

Wie wurde Russland so mächtig? Und welche Rolle spielt Europa bei der Finanzierung des Kriegs gegen die Ukraine? In den 1990er Jahren steigen junge Unternehmer zu Milliardären auf und finanzieren die Wiederwahl Boris Jelzins, dem Präsidenten Russlands von 1991 bis 1999.

Was sind Oligarchen? Box aufklappen Box zuklappen Der Begriff kommt von „Oligarchie“, was „Herrschaft weniger“ bedeutet. Typischerweise wird er für Geschäftsleute oder Milliardäre verwendet, die durch ihre Macht Entscheidungen in Politik oder Wirtschaft stark beeinflussen können. Meist fällt der Begriff im Zusammenhang mit Ländern wie Russland oder der Ukraine, wo einige wenige Personen nach dem Zerfall der Sowjetunion riesige Unternehmen und Ressourcen übernommen haben und dadurch extrem reich wurden.

Als Dank erhalten sie von Jelzin Zugriff auf Russlands Ölreserven. Als sie Wladimir Putin als Nachfolger wählen, glauben sie, ihn kontrollieren zu können. Doch Putin beginnt, ein neues System aufzubauen.

Öl, Gas und Putins Macht

Putin stellt die Oligarchen vor die Wahl: Loyalität oder Untergang. Er ersetzt alte Oligarchen durch Vertraute aus Sankt Petersburg. Gleichzeitig beginnt er die Expansion nach Westen. Die Oligarchen investieren in London, kaufen Immobilien und Einfluss. Das Resultat: Europa wird abhängig von russischer Energie.

Wäre Putin durch den Export von Öl und Gas vor allem nach Europa nicht so reich geworden, hätte er den Krieg nicht angefangen. Putins Russland ist eine Tankstelle.

Wie Europa den Krieg mitfinanziert

Die Oligarchen stützen nach der Eroberung der Krim und ab dem Ukrainekrieg 2022 Putins Kriegsmaschinerie. Gleichzeitig exportieren sie Öl und sichern so Milliarden für den Krieg.

Westliche Unternehmen kooperieren weiterhin mit Russland und Europa ist in der Energiefalle gefangen. Wladimir Milow sagt: «Wäre Putin durch den Export von Öl und Gas vor allem nach Europa nicht so reich geworden, hätte er den Krieg nicht angefangen. Putins Russland ist eine Tankstelle.»

Die dreiteilige Serie «Putins Oligarchen» zeigt, wie Geld, Gas und Gewalt miteinander verknüpft sind und wie der Westen den Krieg mitfinanziert.