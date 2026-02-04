Mathematik ist mehr als langweilige Formeln. Die Videoreihe «Mathewelten» schafft einen Zugang zu Denkexperimenten, mathematischen Paradoxien und abstrakten Ideen. Wie denken die grossen Mathematiker und Mathematikerinnen?

Was passiert am Rand der Unendlichkeit? Welche Strategie führt zum besten Ergebnis und gibt es in der Mathematik wirklich nur richtig oder falsch? Mathematik ist weit mehr als nur Zahlen und Formeln: Sie steckt voller Rätsel, kreativer Lösungen und überraschender Einsichten. Die Serie «Mathewelten» ist eine Reise mit Forschenden durch die faszinierendsten Fragen der Mathematik – in zwanzig kompakten Folgen à neun Minuten.