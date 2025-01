SRF Medien-Workshop: Ihre Klasse in den «SRF Kids News»

Legende: Medienkompetenz-Förderung mit SRF school. Mit den lehrreichen und praxisnahen Medien-Workshops zu den «SRF Kids News» fördern Sie die Medienkompetenz Ihrer Schülerinnen und Schüler. SRF Kids

Was wir bieten

Sie sind auf der Suche nach einem handlungsorientierten und realitätsnahen Angebot zur Vermittlung von Medienkompetenzen? Seit dem Schuljahr 23/24 bietet SRF school einen speziell für den Unterricht konzipierten Medien-Workshop für Schulklassen der 5. und 6. Primarstufe im Fach «Medien und Informatik» an. Das komplette Angebot ist kostenlos.

Mit der Unterstützung unseres SRF-Teams erarbeiten Ihre Schüler:innen einen Videobeitrag und einen Online-Artikel, die Teil einer Ausgabe der «SRF Kids News» werden. Teil des Workshops ist auch das Produzieren eines Audiobeitrags, der in den Artikel eingebettet wird. Die Klasse bestimmt mit unserer Unterstützung ein Thema, erlebt hautnah, wie Medieninhalte entstehen, und beteiligt sich aktiv an der Umsetzung.

Voraussetzungen

Pro Monat finden zwei Workshops statt, die von Dienstag bis Donnerstag dauern. Je nach Stundenplan beinhaltet die Projektwoche verschiedene Theorieteile, Gruppenarbeiten und die konkrete Umsetzung der Video- und Audiobeiträge sowie eines Web-Artikels.

Impressionen aus dem Medien-Workshop

Und Action! In den Medien-Workshops sitzen die Kinder im Regiestuhl. SRF

Redaktionssitzung In der Redaktionssitzung bestimmt die Klasse mit dem SRF-Team gemeinsam das Thema. SRF

Recherche Jetzt tauchen die Kinder ins Thema ein. SRF

Storyboard An der Wandtafel wird der Videobeitrag geplant. SRF

Artikel Spitzmarke, Lead, Titel und viel Text... die Kinder erarbeiten den Artikel für die «SRF Kids News». SRF

Filmen Opener, Closer, Moderationen, Interviews... alle Kinder können vielfältig vor der Kamera agieren. SRF

It's a wrap! Zum Schluss schauen wir uns gemeinsam den Rohschnitt unseres Videos an. SRF

Tour de Suisse Ob Berg oder Tal, Stadt oder Land... Auf der Reise durch die Schweiz besucht der SRF Kids Bus Klassen aus allen Regionen. SRF

Das SRF-Team besteht aus drei Personen (Workshopleitung und Videojournalist:in), die alle Tage vor Ort sind. Die Lehrperson(en) unterstützen dabei das Team von SRF school aktiv in der Umsetzung und stellen Räume sowie Material und Infrastruktur zur Verfügung. Den genauen Ablauf des Workshops finden Sie in diesem Factsheet:

Zum Download

Jetzt anmelden

Melden Sie sich jetzt über das Formular für den SRF Medien-Workshop an. Zurzeit sind zwölf Termine für das erste Semester des Schuljahres 2025/2026 verfügbar. Wählen Sie alle Ihnen verfügbaren Termine (bitte beachten Sie die Ferien und Feiertage an ihrem Schulort). Die Anmeldefrist läuft am Freitag, 14. Februar 2025 ab. Nach der Anmeldephase folgt ein Auswahlverfahren, worauf Sie bis Anfang März mit einer Zu- oder Absage von uns kontaktiert werden.

Bei Fragen können Sie sich gerne bei Damian Haas (damian.haas@srf.ch) melden. Ein Tipp zum Schluss: Um die Aufschaltung der nächsten Workshop-Termine nicht zu verpassen, abonnieren Sie doch den Newsletter von SRF school.