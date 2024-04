Inhalt

Nachhaltige Mode - Upcycling statt Fast Fashion

Aus alt mach neu: Die 11-jährige Emilia stellt aus einem alten T-Shirt eine Tasche her. Warum das sogenannte «Upcycling» von Kleidern sinnvoll ist, wie Kleidung hergestellt wird und was Fast Fashion bedeutet, erklären die «SRF Kids News». Zudem: In St. Moritz erkundet die 5. Klasse A ein Luxushotel.