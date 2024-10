Die Umwelt steht vor grossen Herausforderungen: Abholzung, Verschmutzung und Städte, die zur Klimakrise beitragen. Doch weltweit gibt es Hoffnung. Die Serie «Gute Nachrichten vom Planeten» zeigt weltweite Beispiele, wie Menschen dem Planeten helfen.

Lösungen gegen Korallensterben und Wüstenbildung

In der Sahelzone bekämpfen die Menschen die Wüstenbildung, in Brasilien schützen Nachkommen afrikanischer Sklaven den Regenwald und auf Borneo werden Bäume gepflanzt, um Orang-Utans zu retten. Im Senegal zeigen Freiwillige, wie Mangrovenaufforstung Lebensräume regeneriert, während in der Karibik gegen Korallensterben gekämpft wird. In Chile sorgt nachhaltiger Fischfang für gesunde Meerestierbestände. In Kalifornien schützt ein Bio-Winzer mit Schleiereulen seinen Wein und ein globaler Verbraucherprotest führt zu nachhaltigerem Bananenanbau. Städte wie Leipzig kombinieren Grundwasserschutz und Landwirtschaft. Ingenieure entwickeln umweltfreundliche Transportlösungen wie autonome Lastenfahrräder und elektrische LKW.

Ideen für eine bessere Zukunft

Weltweit kämpfen Naturschützer:innen gegen das Aussterben von Arten und fördern den Schutz von Lebensräumen. Sie setzen sich weltweit für eine bessere Zukunft ein. Diese positiven Beispiele rund um die Erdkugel sind «Gute Nachrichten vom Planeten».