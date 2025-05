Sie nerven vor allem, weil sie juckende Stellen hinterlassen. Doch nicht alle Mücken stechen – und sie sind mehr als nur lästige Blutsauger. In dieser Folge von «SRF Kids – Clip und klar» zeigen Reena und eine Schulklasse, was Mücken anzieht und warum sie stechen. Und erklären, wozu sie gut sind.

Wahrscheinlich sind sich alle Menschen einig: Mücken sind lästig. Sie sind schnell, stechen, saugen Blut und hinterlassen juckende Stellen. Aber Reena weiss: Nicht alle Mücken stechen – und sie sind auch nützlich.

Welche Mücken stechen?

In der Schweiz leben 38 verschiedene Stechmückenarten. Aber keine Sorge: Nicht alle haben es auf uns Menschen abgesehen. Manche bevorzugen Tierblut, andere trinken lieber Pflanzensäfte. Dafür benutzen die Mücken ihren Rüssel. Mit diesem durchstechen sie auch die Haut und saugen das Blut. Beim Zustechen benutzen sie einen Trick, um nicht sofort entdeckt zu werden: Die Mücken spritzen mit ihrem Rüssel zuerst etwas Speichel in die Haut. Das betäubt die Stelle ein wenig. Dadurch spüren wir den Stich nicht sofort. Erst später reagiert die Haut: Sie wird rot, juckt und schwillt an. Das ist eine kleine allergische Reaktion auf den Speichel der Mücke.

Was tun nach dem Stich? Box aufklappen Box zuklappen Nicht kratzen, damit sich die Stelle nicht entzündet

Stich kühlen (mit einem nassen Waschlappen oder Salbe gegen Juckreiz)

Hausmittel: Eine halbe Zwiebel kann helfen, die Haut zu beruhigen

Doch warum stechen Mücken überhaupt? Sie brauchen das Eiweiss aus dem Blut, um ihre Eier zu bilden. Nur so können sie sich vermehren. Das ist auch der Grund, weshalb nur die Weibchen stechen. Wen, hängt vorallem vom Duft ab. Die Männchen hingegen greifen lieber zu Blumennektar und Wasser.

Was Mücken anziehend finden

Anders als vielfach angenommen, werden Mücken nicht vom Licht angezogen. Sie finden ihre Beute auch im Dunkeln: Denn Menschen locken die Stechmücken mit ihrem Körpergeruch an. Jeder Mensch riecht anders, und manche Düfte mögen Mücken besonders. Doch auch Körperwärme, Schweiss und die Luft, die man ausatmet, ziehen sie an. Das erklärt, weshalb gewisse Menschen mehr als andere gestochen werden.

Es ist also schwierig, sich vor Mücken zu verstecken. Mit ein paar Tricks kann man die Stiche aber reduzieren: Mückensprays helfen, den Körpergeruch zu überdecken. Lange, helle und weite Kleidung bietet Schutz. Und weil auch Schweiss und stinkende Kleidung Mücken anziehen, hilft regelmässiges Duschen und wechseln der Bettwäsche.

Können Mücken noch mehr?

Die Mücken gehören zu den unbeliebteren Tieren. Sie können auch gefährlich sein, weil sie Krankheiten wie Malaria oder das Dengue-Fieber übertragen. Doch Mücken sind auch nützlich. Sie sind Futter für Tiere wie Vögel und Fledermäuse. Gleichzeitig helfen Mückenlarven den Gewässern: Weil sie Pflanzenreste, Algen und Bakterien fressen, bleibt das Wasser sauber. Und was viele nicht wissen: Mücken tragen wie Bienen zur Bestäubung von Pflanzen und Bäumen bei.

Spannende Fakten zu Mücken Box aufklappen Box zuklappen Es gibt weltweit mehr als 3500 Stechmückenarten

Mücken gab es schon zur Zeit der Dinosaurier

Mücken können das Kohlendioxid, das wir ausatmen, bis zu 50 Metern weit riechen

Eine Mücke kann 300 – 600 Mal pro Sekunde mit ihren Flügeln schlagen

Reena hat also recht: Die Mücken können mehr als nur Zustechen. In dieser Folge von «SRF Kids – Clip und klar» erklärt sie gemeinsam mit einer Schulklasse, weshalb die kleinen Blutsauger ein wichtiger Bestandteil der Natur sind.

Wissbegierige Kinder im Fernsehstudio

Besonders an dieser Folge «Clip und klar!» ist, dass Moderatorin Reena nicht allein den Geheimnissen der Mücken nachgeht: Sie wird dabei von der 5. Klasse der Primarschule am Wiesenberg aus dem Kanton Basel-Landschaft unterstützt.

Informationen für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen Bezug zum Lehrplan 21 Die Schülerinnen und Schüler … NMG.2.1: ... können Tiere und Pflanzen in ihren Lebensräumen erkunden und dokumentieren sowie das Zusammenwirken beschreiben.

NMG.2.2 d: ... können erklären, welche Tiere oder Pflanzen voneinander abhängig sind und Vermutungen über Wechselwirkungen zwischen Lebewesen anstellen (z.B. Weiher: Amphibien, Reiher, Süsswasserfische, Mücken; Nahrungsketten).

NMG.2.3 c: ... können bei Tieren Besonderheiten zur Sicherung des Fortbestands erkennen, vergleichen und Unterschiede beschreiben (z.B. Entwicklung im Ei-schlüpfen, Entwicklung im Beutel, Entwicklung im Tierleib-lebendgebärend).

NMG.2.4 a: ... können ausgewählte Pflanzen- oder Tiergruppen auf ihre Eigenschaften untersuchen sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschreiben (z.B. Vögel haben ein Gefieder, Reptilien eine Haut aus Hornschuppen). Fächer: NMG Stufe: PS Stichwörter: Mücke, Stich, Stechen, Schutz, Jucken, Lästig, Nervig, Blut, Nutzen, Arten, Rüssel, Speichel, Haut, Eiweiss, Eier, Weibchen, Männchen, Duft, Blumennektar, Wasser, Anziehend, Körpergeruch, Körperwärme, Schweiss, Atemluft, Schutz, Mückenspray, Kleidung, Krankheiten, Malaria, Dengue-Fieber, Futter, Gewässer, Bestäubung, Schulklasse. Produktion: SRF school 2025. VOD: Unbegrenzt.

Schulstoff leicht gemacht! Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Was erforschen Bioniker? Warum schwimmt ein Schiff? Wie funktioniert unser Gehirn und was ist Foodwaste? Antworten liefert «Clip und klar!» – auch auf «YouTube SRF Kids».

