Schnell, schneller, Rennauto - Auf den Reifenspuren der Formel 1

Die «SRF Kids News» machen einen Boxenstopp bei Sauber: Kinderreporter Liam steigt in ein Rennauto und Kinderreporterin Nevâ interviewt Rennfahrerin Carrie Schreiner. Und wir erklären, warum es keine Formel-1-Rennen in der Schweiz gibt. Zudem: Eine Schulband aus Herisau will am ESSC durchstarten.