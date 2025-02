Abfallberge und Mülldeponien - Was passiert mit unserem Müll?

Die «SRF Kids News» werfen diese Woche Abfall weg und haben Tipps für weniger Müll im Alltag. Auch Globi ist in seinem neuen Buch bei der Müllabfuhr. Globi-Illustrator Daniel Frick zeigt, wie er dafür recherchiert hat. Und Kinderreporter Noe schaut sich den Abfall in der Verbrennungsanlage an.