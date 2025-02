Wahlen in Deutschland 2025 - Parteien und Politik von links bis rechts

Am 23. Februar 2025 wählt Deutschland den Bundestag. Auch in Schweizer Medien lesen und hören wir viel davon. Was sind die wichtigsten Themen? Und worin unterscheiden sich linke und rechte Parteien? In den «SRF Kids News» gibt's die Antworten! Zudem erkundet eine Klasse das Bundeshaus in Bern.