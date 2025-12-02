Was beschäftigt Schülerinnen und Schüler? Für «SRF Kids News spezial» suchen wir Schulklassen, die aktuelle Themen aus ihrer Perspektive mitgestalten. Bewerben Sie sich jetzt mit Ihrer Klasse als Partnerklasse!

Wie die wöchentlichen «SRF Kids News» zeigt «SRF Kids News spezial» ausgewählte Themen, aber mit mehr Tiefe. Auch schwierige und schwere Inhalte werden so erklärt, dass Kinder sie verstehen.

Mitreden, mitmachen, mitschauen Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF «SRF Kids News spezial» bietet mehr als nur Videos: Sie haben ein relevantes Unterrichtsthema? Schlagen Sie es uns über die Wunschbox vor.

Schlagen Sie es uns über die vor. Ihr Unterricht, ihre Themen: Stimmen Sie für das Thema der nächsten Sendung ab.

Ihre Klasse möchte Teil der Sendung werden? Bewerben Sie sich als Partnerklasse.

werden? Zu jeder «SRF Kids News spezial» gibt es Unterrichtsmaterial zum Herunterladen.

Für uns dabei besonders wichtig: die Sicht der Kinder selbst. Für «SRF Kids News spezial» suchen wir deshalb Schulklassen, die aktuelle Themen aus ihrer Perspektive mitgestalten.

So funktioniert's

Gemeinsam mit Kindern wollen wir herausfinden, welche Fragen sie zu einem Thema haben, was sie bewegt und wie sie darüber denken.

Als Partnerklasse gestalten Sie gemeinsam mit unserem Redaktionsteam vor und hinter der Kamera einen Teil der Sendung – zum Beispiel durch Interviews, Diskussionen, kreative Beiträge oder direkte Fragen an Expert:innen.

Voraussetzungen an die Partnerklassen:

Schulklassen der 5. und/oder 6. Primar

Umfang: Ca. 2.5 Tage für Vorgespräche und Drehs

Planung: Mögliche Daten im Bewerbungsformular

Bewerbung als Partnerklasse

Wie geht es weiter?