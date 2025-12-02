Wie die wöchentlichen «SRF Kids News» zeigt «SRF Kids News spezial» ausgewählte Themen, aber mit mehr Tiefe. Auch schwierige und schwere Inhalte werden so erklärt, dass Kinder sie verstehen.
Mitreden, mitmachen, mitschauen
«SRF Kids News spezial» bietet mehr als nur Videos:
- Sie haben ein relevantes Unterrichtsthema? Schlagen Sie es uns über die Wunschbox vor.
- Ihr Unterricht, ihre Themen: Stimmen Sie für das Thema der nächsten Sendung ab.
- Ihre Klasse möchte Teil der Sendung werden? Bewerben Sie sich als Partnerklasse.
- Zu jeder «SRF Kids News spezial» gibt es Unterrichtsmaterial zum Herunterladen.
Für uns dabei besonders wichtig: die Sicht der Kinder selbst. Für «SRF Kids News spezial» suchen wir deshalb Schulklassen, die aktuelle Themen aus ihrer Perspektive mitgestalten.
So funktioniert's
Gemeinsam mit Kindern wollen wir herausfinden, welche Fragen sie zu einem Thema haben, was sie bewegt und wie sie darüber denken.
Als Partnerklasse gestalten Sie gemeinsam mit unserem Redaktionsteam vor und hinter der Kamera einen Teil der Sendung – zum Beispiel durch Interviews, Diskussionen, kreative Beiträge oder direkte Fragen an Expert:innen.
Voraussetzungen an die Partnerklassen:
- Schulklassen der 5. und/oder 6. Primar
- Umfang: Ca. 2.5 Tage für Vorgespräche und Drehs
- Planung: Mögliche Daten im Bewerbungsformular
Bewerbung als Partnerklasse
Wie geht es weiter?
- Bis zum 31. Januar 2026 können Bewerbungen als Partnerklasse eingereicht werden.
- Wir schauen uns alle Bewerbungen an und melden uns dann per Mail oder telefonisch bei Ihnen, um alles Weitere zu besprechen.
- Ab Mitte März 2026 gibt es wiederum die Möglichkeit, sich hier für eine weitere Sendung zu bewerben.