Mitreden statt nur zuschauen: Welches Thema interessiert Sie für den Unterricht besonders? Entscheiden Sie mit, worum es in einer kommenden Ausgabe von «SRF Kids News spezial» geht. Jetzt abstimmen!

Stimmen Sie für das nächste Thema ab!

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Wie die wöchentlichen «SRF Kids News» zeigt «SRF Kids News spezial» ausgewählte Themen, aber mit mehr Tiefe. Auch schwierige und schwere Inhalte werden so erklärt, dass Kinder sie verstehen.

Das bietet «SRF Kids News spezial» Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Mitreden, mitmachen, mitschauen: Bei SRF school gibt es mehr als nur Videos. Sie haben ein relevantes Unterrichtsthema? Schlagen Sie es uns über die Wunschbox vor.

relevantes Unterrichtsthema? Schlagen Sie es uns über die vor. Ihr Unterricht, Ihre Themen: Stimmen Sie für das Thema der nächsten Sendung ab.

Ihre Klasse möchte Teil der Sendung werden? Bewerben Sie sich mit Ihrer Klasse .

werden? Zu jeder «SRF Kids News spezial» gibt es Unterrichtsmaterial zum Herunterladen.

Themenvoting: Sie haben die Wahl!

Ob Umwelt, Gesellschaft oder Technik: Welche Themen wünschen Sie sich für Ihre Klasse in den «SRF Kids News spezial»? Stimmen Sie jetzt ab.

Wie geht es weiter?

Die Themen mit den meisten Stimmen werden Inhalt einer Ausgabe «SRF Kids News spezial».

werden Inhalt einer Ausgabe «SRF Kids News spezial». Immer wieder suchen wir Partnerklassen, die bei den gewählten Themen vor und hinter der Kamera mitwirken. Bewerben Sie sich mit Ihrer Klasse und gestalten Sie die Sendung mit.

Haben Sie andere Themenwünsche? Dann nutzen Sie die Wunschbox von SRF school.