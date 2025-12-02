 Zum Inhalt springen

SRF Kids News spezial Stimmen Sie für das nächste Thema ab!

Mitreden statt nur zuschauen: Welches Thema interessiert Sie für den Unterricht besonders? Entscheiden Sie mit, worum es in einer kommenden Ausgabe von «SRF Kids News spezial» geht. Jetzt abstimmen!

02.12.2025, 10:49

Wie die wöchentlichen «SRF Kids News» zeigt «SRF Kids News spezial» ausgewählte Themen, aber mit mehr Tiefe. Auch schwierige und schwere Inhalte werden so erklärt, dass Kinder sie verstehen.

Das bietet «SRF Kids News spezial»

Mitmachmöglichkeiten bei «SRF Kids News Spezial»: Wunschbox, Themenvoting, Bewerbung als Partnerklasse, Zusatzmaterial
Mitreden, mitmachen, mitschauen: Bei SRF school gibt es mehr als nur Videos.

Themenvoting: Sie haben die Wahl!

Ob Umwelt, Gesellschaft oder Technik: Welche Themen wünschen Sie sich für Ihre Klasse in den «SRF Kids News spezial»? Stimmen Sie jetzt ab.

Wie geht es weiter?

  • Die Themen mit den meisten Stimmen werden Inhalt einer Ausgabe «SRF Kids News spezial».
  • Immer wieder suchen wir Partnerklassen, die bei den gewählten Themen vor und hinter der Kamera mitwirken. Bewerben Sie sich mit Ihrer Klasse und gestalten Sie die Sendung mit.

Haben Sie andere Themenwünsche? Dann nutzen Sie die Wunschbox von SRF school.

