Wie kommen die Nahrungsmittel auf unseren Teller? Wie schützt die Landwirtschaft unsere Natur und Tiere? Und welche Rolle spielt dabei der Boden? Moderatorin Angela Haas findet heraus, warum die Landwirtschaft in der Schweiz so wichtig ist.

Brot, Kartoffeln und Rüebli – Täglich landen verschiedene Lebensmittel auf unseren Tellern. Doch woher kommen sie eigentlich? Die Schweizer Landwirtschaft spielt dabei eine bedeutende Rolle und doch nehmen wir sie oft kaum wahr. Welche Arbeit steckt hinter unserem Essen?

Die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern

Seit der Mensch sesshaft ist, hat er Wälder gerodet, Felder angelegt und Tiere gehalten. Aus diesen Siedlungen entstanden unsere Dörfer und später Städte. Seit jeher sorgt die Landwirtschaft dafür, dass wir genug zu Essen und Trinken haben. Ein Besuch bei Sina Beck zeigt, wie vielfältig der Beruf der Landwirtin ist: Gras mähen und haltbarmachen, Tiere pflegen und Produkte verarbeiten. Landwirtschaft bedeutet nicht nur harte Arbeit, sondern auch Tradition und Handwerk.

Reporterin Angela Haas lernt Aufgaben im Stall kennen und probiert sich im Ziegenmelken.

Im Milchverarbeitungsraum wird die gewonnene Milch unter anderem zu Jogurt, Käse oder Quark weiterverarbeitet.

Was verrät die Bodenprobe?

Das erste Mal reitet Angela Haas auf der Kuh Eva.

Zu Besuch im Inforama in Rütti, dem Bildungszentrum für Landwirtinnen und Landwirten.

Warum der Boden so wichtig ist

Forschende wie Olivier Heller untersuchen, wie Böden funktionieren. Besonders wichtig ist der Humus. Er entsteht aus Pflanzenresten und braucht bis zu 300 Jahre, um sich zu bilden.

Der Boden ist sehr spannend, weil einerseits alle Lebensmittel, die wir essen, etwas mit Boden zu tun haben und andererseits leben im Boden zwei Drittel aller bekannten Lebewesen.

Humus spendet Pflanzen Halt und Nährstoffe und ist Lebensraum für viele Lebewesen wie Regenwürmer, Pilze und Bakterien. Ohne einen gesunden Boden gibt es keine Landwirtschaft. Olivier Heller erklärt: «Der Boden ist sehr spannend, weil einerseits alle Lebensmittel, die wir essen, etwas mit Boden zu tun haben – und andererseits leben im Boden zwei Drittel aller bekannten Lebewesen.»

Die Landwirtschaft ist mehr als nur Lebensmittelproduktion. Die Serie «Landwirtschaft in der Schweiz» zeigt auf wie Bäuerinnen und Bauern Traditionen verbinden, welche Rolle Nachhaltigkeit und Forschung spielt und welchen Weg die Lebensmittel vom Acker bis auf den Teller gehen.