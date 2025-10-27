Hackbraten aus Schweizer Kidneybohnen mit Tomatensauce
Rezept von Lorena Röösli
Für 4 Personen
Hackbraten
- 430g Kidneybohnen gekocht, abgetropft
- 150g Haferflocken
- 1 Zwiebel, gehackt
- 1 Rande, gekocht, an der Röstiraffel gerieben
- 3EL Sojasauce
- 2EL Tomatenpüree
- 1EL Senf
- Salz
- Pfeffer
- Currypulver
- Orientalische Gewürzmischung
- Knoblauchpulver
Kidneybohnen in eine Schüssel geben und mit einer Gabelgrob zerdrücken. Zwiebeln, Randen, Sojasauce, Tomatenpüree und Senf zugeben und mischen.Mit Salz, Pfeffer, Curry, orientalischer Gewürzmischung und Knoblauch würzen und sehr gut mischen.
Den Backofen auf 180° Grad vorheizen. Eine Cakeformmit Backreinpapier ausgelegen. Die Hackbratenmasse einfüllen. Den Hackbraten in den Backofen schieben und 30Min. backen.
Tomatensauce
- 1 EL Olivenöl
- 1 Zwiebel, gehackt
- 1 Knoblauchzehe, gehackt
- 1 EL Tomatenpüree
- 2 Tomaten, in Würfel geschnitten
- 100g Pelati
- Salz
- Pfeffer
- Italienische Kräuter
In eine Pfanne Olivenöl geben, Zwiebeln und Knoblauch zugeben und glasig dämpfen. Tomatenpüree beigeben und kurz mitdämpfen. Tomaten beigeben und mitdämpfen. Pelati beigeben und für 10 Min köcheln lassen. Tomatensauce mit dem Mixstab pürieren und würzen.
Anrichten
Hackbraten aus der Form nehmen und mit einem scharfen Messer in 2cm dicke Scheiben schneiden. Auf vorgewärmten Tellern mit der Tomatensauce einen Saucenspiegel bilden.
1 Tranche Hackbraten auf der Tomatensauce anrichten.
Vom Fleisch-Menu Serviettenknödel, Petersilienpüree, Kohlrabi, Cherrytomaten und Kürbisschnitze dazu anrichten