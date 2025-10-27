Das Rezept von Landfrau Lorena Rööslis vegetarischem Hauptgang jetzt zum Nachkochen.

Das Rezept von Landfrau Lorenas vegetarischem Hauptgang aus der 1. Folge der 19. Staffel von «Landfrauenküche» jetzt zum selber kochen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Hackbraten aus Schweizer Kidneybohnen mit Tomatensauce

Rezept von Lorena Röösli

Für 4 Personen

Hackbraten

430g Kidneybohnen gekocht, abgetropft

150g Haferflocken

1 Zwiebel, gehackt

1 Rande, gekocht, an der Röstiraffel gerieben

3EL Sojasauce

2EL Tomatenpüree

1EL Senf

Salz

Pfeffer

Currypulver

Orientalische Gewürzmischung

Knoblauchpulver

Kidneybohnen in eine Schüssel geben und mit einer Gabelgrob zerdrücken. Zwiebeln, Randen, Sojasauce, Tomatenpüree und Senf zugeben und mischen.Mit Salz, Pfeffer, Curry, orientalischer Gewürzmischung und Knoblauch würzen und sehr gut mischen.

Den Backofen auf 180° Grad vorheizen. Eine Cakeformmit Backreinpapier ausgelegen. Die Hackbratenmasse einfüllen. Den Hackbraten in den Backofen schieben und 30Min. backen.

Tomatensauce

1 EL Olivenöl

1 Zwiebel, gehackt

1 Knoblauchzehe, gehackt

1 EL Tomatenpüree

2 Tomaten, in Würfel geschnitten

100g Pelati

Salz

Pfeffer

Italienische Kräuter

In eine Pfanne Olivenöl geben, Zwiebeln und Knoblauch zugeben und glasig dämpfen. Tomatenpüree beigeben und kurz mitdämpfen. Tomaten beigeben und mitdämpfen. Pelati beigeben und für 10 Min köcheln lassen. Tomatensauce mit dem Mixstab pürieren und würzen.

Anrichten

Hackbraten aus der Form nehmen und mit einem scharfen Messer in 2cm dicke Scheiben schneiden. Auf vorgewärmten Tellern mit der Tomatensauce einen Saucenspiegel bilden.

1 Tranche Hackbraten auf der Tomatensauce anrichten.

Vom Fleisch-Menu Serviettenknödel, Petersilienpüree, Kohlrabi, Cherrytomaten und Kürbisschnitze dazu anrichten