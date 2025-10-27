 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Lorenas «Hackbraten aus Schweizer Kidneybohnen»
Legende: Lorenas «Hackbraten aus Schweizer Kidneybohnen» Das Rezept von Landfrau Lorena Rööslis vegetarischem Hauptgang jetzt zum Nachkochen. SRF

Inhalt

«Landfrauenküche» Rezepte 2025 Lorenas «Hackbraten aus Schweizer Kidneybohnen»

Das Rezept von Landfrau Lorenas vegetarischem Hauptgang aus der 1. Folge der 19. Staffel von «Landfrauenküche» jetzt zum selber kochen.

27.10.2025, 17:18

Teilen

 Hackbraten aus Schweizer Kidneybohnen mit Tomatensauce 

Rezept von Lorena Röösli
Für 4 Personen

Hackbraten 

  • 430g Kidneybohnen gekocht, abgetropft 
  • 150g Haferflocken 
  • 1 Zwiebel, gehackt 
  • 1 Rande, gekocht, an der Röstiraffel gerieben 
  • 3EL Sojasauce 
  • 2EL Tomatenpüree 
  • 1EL Senf 
  • Salz 
  • Pfeffer 
  • Currypulver 
  • Orientalische Gewürzmischung 
  • Knoblauchpulver 

Kidneybohnen in eine Schüssel geben und mit einer Gabelgrob zerdrücken. Zwiebeln, Randen, Sojasauce, Tomatenpüree und Senf zugeben und mischen.Mit Salz, Pfeffer, Curry, orientalischer Gewürzmischung und Knoblauch würzen und sehr gut mischen.  

Den Backofen auf 180° Grad vorheizen. Eine Cakeformmit Backreinpapier ausgelegen. Die Hackbratenmasse einfüllen. Den Hackbraten in den Backofen schieben und 30Min. backen.  

Tomatensauce 

  • 1 EL Olivenöl 
  • 1 Zwiebel, gehackt 
  • 1 Knoblauchzehe, gehackt 
  • 1 EL Tomatenpüree 
  • 2 Tomaten, in Würfel geschnitten 
  • 100g Pelati 
  • Salz 
  • Pfeffer 
  • Italienische Kräuter 

In eine Pfanne Olivenöl geben, Zwiebeln und Knoblauch zugeben und glasig dämpfen. Tomatenpüree beigeben und kurz mitdämpfen. Tomaten beigeben und mitdämpfen. Pelati beigeben und für 10 Min köcheln lassen. Tomatensauce mit dem Mixstab pürieren und würzen.  

Anrichten 

Hackbraten aus der Form nehmen und mit einem scharfen Messer in 2cm dicke Scheiben schneiden. Auf vorgewärmten Tellern mit der Tomatensauce einen Saucenspiegel bilden.  

1 Tranche Hackbraten auf der Tomatensauce anrichten.  

Vom Fleisch-Menu Serviettenknödel, Petersilienpüree, Kohlrabi, Cherrytomaten und Kürbisschnitze dazu anrichten 

  

SRF bi de Lüt – Landfrauenküche ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)