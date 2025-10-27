Das Rezept von Landfrau Lorena Rööslis Vorspeise jetzt zum Nachkochen.

Das Rezept von Landfrau Lorenas Vorspeise aus der 1. Folge der 19. Staffel von «Landfrauenküche» jetzt zum selber kochen.

Für 4 Personen.

Spinat-Ricotta-Ravioli

Ricotta

1l Molke, nature, aus dem Fachgeschäft oder angerührtes Molkepulver aus dem Fachgeschäft

1l Vollmilch

2dl Rahm

1 Zitrone, ausgepresster Saft

Thermometer

Mulltuch

Schüssel mit passendem Sieb

Lochschüssel

Butter in eine Pfanne geben und erhitzen. Knoblauch und Zwiebeln zugeben und glasig dämpfen. Weizenmehl darüber streuen und kurz mit dünsten. Mit Hühnerbouillon ablöschen und aufkochen lassen. Hitze reduzieren und 30 Min. leise köcheln lassen.

Die Suppe mit dem Mixstab pürieren. Vollrahm zugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Nur noch leicht köcheln lassen. Vor dem Anrichten abschmecken.

Ravioliteig:

200g Weissmehl

50g Hartweizengriess

2 Eier, verklopft

ca.15g Wasser

1 EL Olivenöl

Alle Zutaten in eine Teigschüssel geben und mit einem Rührwerk(Handmixer oder Küchenmaschine) zu einem glatten Teig rühren. Den Teig in Klarsichtfolie wickeln und mindestens 1 Stunde (besser über Nacht) ruhen lassen.

Füllung:

50g Spinat, blanchiert und anschliessendgehackt

250g Ricotta

50g Sprinz, gerieben

Salz

Pfeffer

Paprika

Knoblauchpulver

Alle Zutaten in eine Schüssel geben und gut mischen. Wenn die Masse zu feucht ist etwas Paniermehl beigeben.

Mit einer Teigmaschine oder dem Wallholz auf wenig Mehl sehr dünn zu einem Rechteck auswallen.

Die Füllung mit einem Löffel in regelmässigen Abständen (ca. 4cm) auf die eine Teighälfte verteilen. Mit einem Pinsel die Ränder der belegten Teighälfte bestreichen. Die andere Teighälfte darüberlegen. Die Teigränder rund um die Füllung gut andrücken. Mit einem scharfen Messer zu Ravioli schneiden.

In einer grossen Pfanne 2-3l Wasser aufkochen. 1 Teelöffel Salz zugeben. Ravioli zugeben und bei mittlerer Hitze ca. 2 Min. ziehen lassen.Ravioli mit der Schaumkelle aus dem Salzwasser ziehen und leicht abtropfen lassen. In die Sauce geben.

Tipp: Ravioli können gut eingefroren werden. Gefroren ins Salzwasser geben und ca. 10Min. köcheln lassen.

Weisse Sauce:

2dl Milch

1dl Rahm

1 KL Bouillon

1 EL Roux Blanc oder Maizena

Milch, Rahm, Bouillon und Maizena in eine flache Pfanne geben und unter Rühren aufkochen. Ravioli direkt aus dem Salzwasser in die Sauce geben.bis zum Servieren warm stellen.

Waldpilze:

200g Waldpilze, z.B. Eierschwämmli, Lepista Nuda, violetter Lackrichterling, Maronenröhrling,etc. (blanchiert)

30g Butter

Salz

Pfeffer

ital. Gewürzmischung

Butter in einer beschichteten Pfanne erhitzen, Pilze zugeben und scharf anbraten. Mit Salz, Pfeffer und ital. Gewürzmischung würzen.

Safranmilchschaum:

2dl Milch

1 Brief Safranpulver

1 Prise Salz

Kurz vor dem Servieren in einer Pfanne Milch mit Safran und Salz aufkochen. Mit dem Milchschäumer oder Stabmixer aufschäumen.

Anrichten

Die Ravioli mit etwas Sauce auf die vorgewärmten Teller anrichten. Pilze darüber verteilen.

Mit Safranschaum ausgarnieren. Sofort servieren.