Für 4 Personen.

Für den Streusel-Teig

200 g Butter, kalt

160 g Zucker

40 g Vanillezucker

90 g Mandeln, gemahlen

260 g Weissmehl

Für den Kuchenboden-Teig

350 g Streusel-Teig

10 g Zucker

60 g Weissmehl

50 g Milch

Für die Kuchenmasse

100 g Mandeln, gemahlen

100 g Zucker

40 g Milch

½ Zitronenschale, gerieben

100 g Butter, weich

2 Eier (60g)

80 g Weissmehl

1 TL Backpulver

Für den Belag

600 g Rhabarber, gerüstet

20 g Zucker

80 g Quittenkonfi

Zubereitung Streusel

Butter, Zucker, Vanillezucker, geschälte, gemahlene Mandeln und Weissmehl zu Streuseln reiben.

400 g der Streusel von der gesamten Masse wegnehmen, in ein separates Gefäss geben, mit Haushaltsfolie zudecken und in den Kühlschrank stellen. Diese Portion wird später für die Kuchen-Oberfläche benötigt.

Kuchenboden

Den restlichen Streusel-Teig (ca. 350 g) mit Zucker und Weissmehl mischen. Milch dazugeben und zügig zu einem Teig für den Kuchenboden zusammenfügen. Achtung, hier nicht mehr zu lange kneten, da er sonst zäh wird. Den Boden einer Springform (ø 24 cm) mit Backpapier auslegen und den Rand mit Butter einfetten.

Den Kuchenboden-Teig in die Springform geben und flach ausdrücken, so dass er gleichmässig auf dem ganzen Boden verteilt ist und am Rand der Springform ca. 1 cm hoch kommt.

Den Teig anschliessend mit einer Gabel dicht einstechen und ebenfalls kühl stellen. Durch das Einstechen wird verhindert, dass sich beim Backen Blasen am Kuchenboden bilden.

Belag

Rhabarbern rüsten, in ca. 1 cm breite Stücke schneiden, mit 20 g Zucker mischen und ziehen lassen.

Kuchen-Masse

Ofen auf 190°C (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Gemahlene Mandeln, Zucker und Milch ca. 5 Minuten in der Küchenmaschine stark rühren. Die Schale einer halben Zitrone dazu reiben, die weiche Butter beigeben und weitere 5 Minuten rühren, bis die Masse hell wird. Eier nach und nach unterrühren. Die Masse nochmals 2 Minuten stark rühren. Weissmehl mit Backpulver mischen und nur noch kurz unter die Masse rühren.

Fertigstellung

Die Quitten-Marmelade auf dem Kuchenboden ausstreichen. Zwei Drittel der Kuchenmasse darüber geben und glatt streichen. Den ausgetretenen Saft der Rhabarbern abgiessen. Einen Drittel der Kuchenmasse mit den Rhabarbern mischen und gleichmässig auf die Kuchenmasse in der Springform geben. Die beiseite gestellten Streusel darüberstreuen.

Den Rhabarber-Streuselkuchen nun in den vorgeheizten Ofen auf die unterste Schiene schieben und während 55-60 Minuten backen. Vor dem Servieren in der Springform auskühlen lassen.

Schlagrahm

ca. 3 dl Rahm Zubereitung Rahm steiff schlagen. Und mit Spritztülle schön auf Schieferplatte anrichten. Caramelfäden

6 EL Zucker

3 EL Wasser

Zubereitung

Alles zusammen in einer weiten Chromstahlpfanne ohne Rühren (Rühren verursacht Klumpen, die sich nicht mehr auflösen) aufkochen. Hitze reduzieren, unter gelegentlichem Hin-und-her-Bewegen der Pfanne köcheln, bis (je nach Verwendung) ein goldbrauner oder ein dunkler Caramel entsteht. Pfanne von der Platte nehmen.

Mit der Gabel oder Löffel hineintauchen, und so dünne Fäden schnell und gitterförmig über die gewünschte eingeölte Form ziehen, sorgfältig lösen.

Anrichten / Garnitur

Auf Schieferplatte in der Mitte ein Stück Rhabarber-Streuselkuchen legen, auf der rechten Seite Dessert Gabel und Löffelabdruck mithilfe von Puderzucker malen. Links oben neben Kuchenstück kommt der Schlagrahm. Als Verbindung von Schlagrahm zum Kuchen wird ein Caramelldekor drapiert. Beim Schlagrahm noch ein Pfefferminzblättchen als Deko.

Anmerkung der Redaktion Box aufklappen Box zuklappen Dieser Artikel wurde im März 2025 aktualisiert: Das Rezept für diesen köstlichen Rhabarber-Streuselkuchen wurde 2022 in der «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche» vorgestellt.



Ursprünglich stammt es jedoch von Judith Erdin, die es bereits 2018 kreiert hat. Wir möchten an dieser Stelle auch das Originalrezept teilen, um die kulinarischen Wurzeln dieses feinen Streuselkuchens zu würdigen.

Das Originalrezept: Rhabarber-Streuselkuchen in seiner ursprünglichen Form