Für 4 Personen.

Weidebeef Rindsfilet mit Kartoffel-Latte im Glas und Gemüsegarnitur

Weidebeef Rindsfilet mit Rotweinsauce

1-2 EL Bratfett

500 g Weidebeef Rindsfilet

Salz

Pfeffer aus der Mühle

Backofen auf 80° Grad vorheizen. Eine feuerfeste Schale mitwärmen.

Bratfett in einer Bratpfanne erhitzen. Rindsfilet zugeben und 6 Min. anbraten, wenden und weitere 4 Min. anbraten. Das Rindsfilet aus der Bratpfanne nehmen und in der vorgewärmten Schale in den Backofen schieben. Tipp: wer kann verwendet das Kerntemperaturmessgerät.Das Rindsfilet 45-60Min. garen lassen, bis es eine Kerntemperatur von 50° Grad aufweist.

Rotweinsauce

1-2 EL Butter

1 Zwiebel, fein geschnitten

1-2 EL Mehl

1 EL Tomatenmark

1,2 dl Rotwein

3,5 dl Rindsfond

Salz

Pfeffer aus der Mühle

Thymian

½ EL kalte Butter

Wenn möglich die Bratpfanne vom Rindsfilet anbraten benutzen (Geschmacksverstärkung der Sauce). Butter in die Bratpfanne geben. Zwiebel zugeben und glasig dämpfen. Mehl darüber streuen und Tomatenmark zugeben. Kurz mitrösten. Mit Rotwein ablöschen, den Fond auflösen und den Rotwein einkochen lassen. Rindsfond zugeben, aufkochen lassen. Hitze reduzieren und die Sauce bei kleiner Hitze leicht köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen. Kurz vor dem Servieren kalte Butter zugeben, nicht mehr kochen lassen.

Kartoffel-Latte

800 g Kartoffeln, mehlig kochend, in Stücke geschnitten

1 TL Salz

3 dl Milch

30 g Butter

Salz

Muskatnuss

Kartoffelstücke in eine Pfanne geben und mit Wasser knapp bedecken. Salz darüber streuen. Aufkochen und dann bei mittlerer Hitze 20-25 Min. weich kochen. Wasser abgiessen. Die Kartoffelstücke mit dem Kartoffelstampfer zermatschen oder durchs Passe vite treiben. Milch und Butter zugeben. Mit dem Schwingbesen gut mischen und bei kleiner Hitze langsam wärmen. Mit Salz und Muskatnuss abschmecken.

Tipp: Der Kartoffel-Latte kann auch im Thermomix zubereitet werden (Anleitung).

Kartoffel-Latte mit Randen

800 g Kartoffeln, mehlig kochend, in Stücke geschnitten

200 g Randen, roh, in Stücke geschnitten

1 TL Salz

3 dl Milch

30 g Butter

Salz

Muskatnuss

Die Zubereitung bleibt sich gleich wie beim Kartoffelstock ohne Randen.

Gemüsegarnitur

1 rote Randen

1 gelbe Rande

½ TL Gemüsebouillonpulver

Randen schälen und in 2cm dicke Scheiben schneiden. In eine Pfanne legen und knapp mit Wasser bedecken, Salz zugeben. Aufkochen und bei mittlerer Hitze garen.

2 Rüebli

wenig Salz oder Gemüsebouillonpulver

Rüebli schälen und in Scheiben schneiden. Herzen oder beliebige Formen ausstechen. In eine Pfanne legen und knapp mit Wasser bedecken. Salz zugeben. Aufkochen und bei mittlerer Hitze garen.

ca. 20 Bohnen, gerüstet, evt. tiefgekühlt

wenig Salz oder Gemüsebouillon

4 Tranchen Frühstücksspeck

Bohnen in eine Pfanne geben und knapp mit Wasser bedecken. Salz darüber streuen. Aufkochen und bei mittlerer Hitze garen. Wasser abgiessen. Bohnen Bündchen bilden und jedes Bündchen mit einer Frühstückspecktranche umwickeln.

Tipp: Das Gemüse kann auch im Steamer zubereitet werden. Jede Gemüsesorte separat in eine Schale legen und 12-15 Min. dämpfen.

Milchschaum

2dl Milch kurz vor dem Servieren mit dem Milchschäumer aufschäumen.

Randenscheiben

Eine Rande in 2mm dünne Scheiben schneiden. Diese im Dörrex oder Backofen trocknen.

Anrichten

2-3 EL Kartoffel-Latte mit Randen in ein hohes Glas anrichten. 2-3 EL Kartoffel-Latte darauf anrichten. Milchschaum darauf anrichten und mit getrockneten Randen-Scheiben und Schnittlauch garnieren. Das Glas auf einen vorgewärmten Teller stellen.

Das Rindsfilet mit einem scharfen Messer in Tranchen schneiden. Mit der Rotweinsauce einen Saucenspiegel bilden und je 2 Tranchen Rindsfilet darauf anrichten.

Bohnenbündchen, Randenscheiben und Rüeblisternen dazu anrichten. Mit Rotweinsauce-Tupfer fertig ausgarnieren.

Legende: Veggie-Version: Schweizer Felchen an Weissweinsau SRF

Veggie-Version: Schweizer Felchen an Weissweinsau

für 4 Personen

Weissweinsauce

10 g Butter

1 Zwiebel, fein geschnitten

3 EL Weissmehl

1,5 dl Weisswein, trocken

1,5 dl Gemüsebouillon oder Fischfond

Salz

Pfeffer aus der Mühle

1 MSP. SENF

2 dl Vollrahm

Kräuter (je nach Saison frisch oder getrocknet)

Butter in einer Pfanne erhitzen. Zwiebel zugeben und glasig dämpfen. Weissmehl darüber streuen und kurz mitdünsten. Mit Weisswein ablöschen und leicht einkocen lassen. Gemüsebouillon zugeben und aufkochen lassen. Temperatur reduzieren und Sauce bei mittlerer Hitze leicht köcheln lassen bis sie bindet und leicht einreduziert ist. Mit Salz und Pfeffer würzen. Vollrahm zugeben und noch leicht einkochen lassen. Kräuter zugeben und abschmecken.

Felchen

400 g Felchenfilets

Salz

Pfeffer aus der Mühle

2-3 EL Weissmehl, auf einem Teller bereitstellen

2 EL Butter

1 EL Rapsöl

Felchenfilets auf der Ablage auslegen und mit Haushaltpapier trocken tupfen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Fischfilets im Mehl wenden und fürs Anbraten bereitstellen.

Butter und Rapsöl in einer Bratpfanne erhitzen.Felchenfilets portionenweise zugeben und beidseitig 1½ Min. goldgelb braten.

Anrichten

Auf vorgewärmten Teller mit der Weissweinsauce einen Saucenspiegel bilden. Felchenfilets darin anrichten. Restliche Sauce in einer Saucière auf den Tisch stellen. Randen, Bohnenbündchen, Rüebli und Kartoffelpüree dazu anrichten und sofort servieren.