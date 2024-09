Per E-Mail teilen

Für 4 Personen.

Dessert Jodler Triole

Sauerrahmglace:

3 dl saurer Halbrahm

0,6 dl Vollrahm

60 g Puderzucker

Saurer Halbrahm in eine weite Chromstahlschüssel geben und kurz durchschlagen. Rahm mit Puderzucker steif schlagen. Die Hälfte davon auf den sauren Halbrahm geben und mit dem Schwingbesen unter rühren. Restlichen Schlagrahm auf den sauren Halbrahm geben und mit dem Gummischaber sorgfältig darunterziehen. Die Glace-Masse zudecken und 4- 5 Stunden gefrieren lassen. Dabei die Glace-Masse mind. 5 Mal mit dem Schwingbesen durch rühren.

Erdbeertiramisu

Mascarponecreme

2 Eigelb

60 g Zucker

1 EL Wasser, heiss

250 gramm Mascarpone

2 Eiweiss

1 Prise Salz

Eigelb, Zucker und Wasser in eine Schüssel geben und rühren, bis die Masse schaumig und crèmeartig ist. Mascarpone zugeben und darunter rühren. Eiweiss mit Salz steif schlagen. Mit dem Gummischaber auf die Mascarponemasse geben und vorsichtig unterziehen.

Erdbeerpüree

300 g Erdbeeren gerüstet

1.5 EL Zucker

1 TL Vanillezucker

3 EL Grand Manier

50 g Erdbeeren, in Würfeli geschnitten

Erdbeeren in einen Mixbecher geben. Zucker und Vanillezucker zugeben und mischen. Mit dem Mixstab pürieren. Nach Belieben mit Grand Manier abschmecken. Erdbeerwürfeli mit dem Gummischaber darunterziehen.

Biskuits

3 Eiweiss

3 Eigelb

1 Prise Salz

70 g Zucker

90 g Mehl

Den Backofen auf 160 Grad Heissluft vorheizen. Ein Backblech mit Backreinpapier belegt bereitstellen.

Eiweiss mit Salz in eine Schüssel geben und steif schlagen. Zucker nach und nach beigeben, weiterschlagen bis der Eischnee stichfest und glänzig ist. Eigelb mit Schwingbesen darunterziehen. Mehl dazu sieben und mit dem Gummischaber sorgfältig darunterziehen.

Biskuit-Masse in beliebigen Förmli füllen oder in den Spritzsack fülle und Streifen spritzen. Das Backblech in den Backofen schieben und die Biskuits ca. 15 Minuten backen. Das Backblech aus dem Backofen nehmen und die Biskuits auf einem Gitter auskühlen lassen.

Boden einer flachen Form mit Biskuit belegen oder Förmliboden mit einem Biskuit belegen. Die Hälfte des Erdbeerpüree darüber verteilen. Die Hälfte der Mascarpone Creme darübergeben. Diese wieder mit Biskuits belegen, Erdbeerpüree darüber verteilen und Mascarponecrème bedecken.

Tiramisu zugedeckt mindestens 5 Stunden kühl stellen.

Garnieren mit 2 EL Erdbeer-Püree und Erdbeeren, Minzblätter.

Gefüllte Note

125 g Butter, weich

60 g Puderzucker

1 TL Vanillezucker

1 Prise Salz

175 gr. Mehl

Butter in eine Teigschüssel geben und cremig rühren. Puderzucker, Vanillezucker und Salz zugeben, rühren bis die Masse hell und geschmeidig ist. Mehl dazu sieben und unterziehen. Zu einem Teig zusammenfügen. In Klarsichtfolie wickeln und 2 Stunden kühl stellen.

Den Backofen auf 180° Grad Heissluft vorheizen. Ein Backblech mit Backreinpapier belegen und bereitstellen.

Teig zwischen Klarsichtfolie 4 mm dick auswallen. Musiknoten (oder andere Formen) ausstechen. Aufs Backblech legen. Das Backblech in den Backofen schieben und bei 180° Grad 15-20 Min. backen. Backblech aus dem Backofen nehmen, Guetzli auf Kuchengitter auskühlen lassen.

Füllung

50 g geschälte Mandeln

3 EL Puderzucker

125 g Butter

125 g dunkle Schokolade, geschmolzen

Vanillestange, ausgeschabte Mak

1 EL Honig

4EL Vollrahm

Mandeln und Puderzucker in den Mörser / Cutter geben und fein mahlen.

Butter in eine Teigschüssel geben und rühren bis sich Spitzchen bilden. Geschmolzene Schokolade, Vanille, Honig und Rahm beifügen, rühren bis die Masse heller und schaumig ist. Schokoladen-aufstrich in einGlasgefäss füllen und bis zum Geniessen in den Kühlschrank stellen.

Je nach Lust und Laune Note mit Masse bestreichen und eine zweite Lage darauf legen.

Anrichten

Erdbeertiramisu auf Dessertteller anrichten. Mit Erdbeeren und Minzeblättchen garnieren. Eine Kugel Sauerrahmglace und eine gefüllte Musiknote dazu anrichten.