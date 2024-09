Für 4 Personen.

Iklemmts mit grünem Salat

«Iklemmts»

Brotteig

250 g Bio Dinkelhalbweissmehl

100 g Bio Dinkelvollkornmehl

1 TL Salz

1 TL Zucker

20 g Frischhefe oder 5 g Trockenhefe

75 g Naturjoghurt

1 dl Milch

1 EL Rapsöl

Dinkelhalbweissmehl und Dinkelvollkornmehl in eine Schüssel geben. Salz und Zucker zugeben und mischen. Mit einer Teigkelle eine Vertiefung bilden. Hefe in kleinen Stücken in die Vertiefung geben. Naturjoghurt, Milch und Rapsöl zugeben und von der Mitte her langsam das Mehl einarbeiten. Den Teig gut durchkneten bis er glatt und glänzig ist. Teig in der Teigschüssel mit einem feuchten Küchentuch bedecken und rund 2 Stunden bei Zimmertemperatur(oder über Nacht im Kühlschrank)aufgehen lassen.

Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 0,5cm dünn auswallen. Mit einer runden Ausstechform (8cm) runde Plätzchen ausstechen. Eine Gusseisenbratpfanne ohne Fett erhitzen. Portionenweise Teigplätzchen auf dem Pfannenboden auslegen und bei mittlerer Hitze langsam backen. Die Brötchen aus der Gusseisenbratpfanne nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Füllung

Hüttenkäse selber machen

2 l Bio Vollmilch

5 EL Zitronensaft

4 EL Crème fraîiche

2-3 EL frische Gartenkräuter (Rucola, Petersilie, Schnittlauch), fein geschnitten

Kräutersalz

Pfeffer aus der Mühle

4 Scheiben Mostbröckli

Vollmilch in eine Pfanne geben und zum Kochen bringen. 2 Min. köcheln lassen, dann die Hitze auf die tiefste Stufe reduzieren. Zitronensaft in die Milch geben und mit einer Holzkelle sanft rühren. Das Kasein beginnt sich von der Molke zu trennen (gerinnen). Solange weiterrühren, bis die Gerinnung beendet ist.

Eine grössere Schüssel mit kaltem Wasser füllen und bereitstellen. Ein zweite grössere Schüssel bereitstellen. Ein grösseres Sieb mit einem Küchentuch auslegen und auf die Schüssel stellen.

Die geronnene Milch durchs Küchentuch absieben. Die Küchentuch-Ecken zusammenfassen, abtropfen lassen und dann gut verschlossen kurz ins kalte Wasser tauchen. Wieder aus dem Wasser ziehen und abtropfen lassen. Nun das Küchentuch mit dem Kasein wieder auf das Sieb legen. Mit einem Teller beschweren und 20-30 Minuten auskühlen lassen.

Das Kasein in eine Schüssel geben und mit einem Löffel in Krümmel trennen, Hüttenkäse, Crème fraîche und Kräuter zugeben. Mit Kräutersalz und Pfeffer abschmecken.

Variante: Anstelle von selber gemachtem Hüttenkäse 150g Hüttenkäse kaufen, Crèmefraîche und Kräutern zugeben und mischen.

Kurz vor dem servieren ein Brätchen aufschneiden und auf dem Boden Kräuter-Hüttenkäse verteilen. Je eine Scheibe Mostbröckli auf den Hüttenkäse legen und zudecken.

Grüner Salat

150 g Blattsalat (Schnittsalat, Kopfsalat grün und rot)

1 Ei

1 EL Senf

250 Magerquark

1 EL Maggi

1 EL Zucker

1 TL Zwiebelpulver

1 TL Knoblauchpulver

3 TL Salatkräuter

5 dl Rapsöl

2,5 dl Vollmilch

2 dl Apfelessig

Blattsalat waschen, abtropfen lassen und in mundgerechte Stücke brechen.

Ei, Senf, Magerquark, Maggi, Zucker, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Salatkräuter und Rapsöl in einen Cutter oder einem Massbecher geben und pürieren. Milch und Apfelessig zugeben und gut mixen.

Kurz vor dem Servieren den Blattsalat in eine Schüssel geben, 4-6 EL Salatsauce zugeben und mischen. Die restliche Salatsauce in eine Flasche geben und gut verschlossen im Kühlschrank aufbewahren.

Anrichten

Je ein „Iklemmts“ auf Vorspeiseteller anrichten. Salat dazu anrichten.