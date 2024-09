Für 4 Personen.

Suppentröumli, bunter Blattsalat und Buure Brötchen mit Trockenfleisch

Buure Brötchen

500 g Mehl

½ EL Salz

20 g Frischhefe, zerbröckelt oder 3,5g Trockenhefe

50 g Butter

1.6 dl Wasser

1.5 dl Milch

Ein Backblech mit Backreinpapier belegt bereitstellen.

Mehl und Salz in eine Teigschüssel geben und mischen. Hefe zugeben und mischen. Butter in Stücke schneiden mit Wasser und Milch beigeben. Mit Knethacken der Küchenmaschine mischen und bei hoher Stufe 5 Min. kneten bis der Teig weich, glatt und glänzig ist.

Variante: Mehl und Salz in eine Teigschüssel geben. Mit der Kelle eine Vertiefung bilden. Hefe in die Vertiefung geben. Milch in einer Pfanne wärmen. Von der Herdplatte nehmen. Wasser und Butter zugeben. Sobald die Butter zerflossen ist wenig Flüssigkeit in die Vertiefung geben. Hefe anrühren und anschliessend restliche Flüssigkeit zugeben. Von der Mitte her das Mehl untermischen. Den Teig aus der Schüssel nehmen und auf der Ablage kneten, bis der Teig weich, glatt und glänzig ist

Teig auf bemehlter Fläche geben und in 12 Portionen teilen. Zwischen den Handballen zu Kugeln formen und mit wenig Mehl bestreuen. Kugeln aufs vorbereitete Blech legen und mit Küchentuch bedeckt 1.5 Std aufgehen lassen.

Den Backofen auf 220 Grad vorheizen.

Das Backblech in den Backofen schieben, 10 Min bei 220° Grad backen dann die Hitze auf 180 ° reduzieren.Ca. 10-15 Min. goldgelb backen. Das Backblech aus dem Backofen nehmen und die Brötchen auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Suppenträumli

2 EL Butter

2 EL Mehl

2 dl Weisswein, z.B. Solaris

8 dl Fleischbouillon

200 g Creme Fraîche

1 Briefchen Safran

2 EL flüssiger Bienenhonig

Salz

Pfeffer aus der Mühle

1 dl Rahm, steif geschlagen

Safranfäden

Peterli

Butter in eine Pfanne geben und schmelzen. Mehl zugeben und kurz dünsten. Mit Weisswein ablöschen. Fleischbouillon zugeben und unter ständigem Rühren aufkochen, Hitze reduzieren und bei kleiner Hitze 15 Min. köcheln.

Creme fraîche, Safran und Honig in einem Schüsselchen verrühren. Zur Suppe geben, unterrühren und noch einmal aufkochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren mit dem Stabmixer aufschäumen.

Bunter Blattsalat

Verschiedene Blattsalate (Kopfsalat grün und rot, Eichblatt, Eisberg, Schnittsalat etc)

1 TL Senf

ein paar Spritzer Maggi Würze

1 TL Streuwürze

1 Knoblauchzehe, fein geschnitten

1 EL Salatgewürze

3 EL Kressi Essig

5 EL Sonnenblumenöl

1 dl Halbrahm

getrocknete Blütenblätter

1 Ei, hartgekocht, geschält in Scheiben geschnitten

Blattsalat waschen, in mundgerechte Stücke brechen und gut abtropfen lassen.

Hausdressing: Senf, Maggi-Würze, Streuwürze, Knoblauchzehe, Salatgewürze, Essig, Öl und Halbrahm in einen Mixbecher geben, mit Deckel schliessen und gut schütteln. Die restliche Sauce in eine saubere Flasche abfüllen und im Kühlschrank aufbewahren.

Hofegg Trockenfleisch

60-80 g Trockenfleisch, in feine Tranchen geschnitten

Anrichten

Eine Schieferlatte oder Vorspeiseteller bereitstellen. Süppchen in Gläsli abfüllen, mit Rahmtupfer, Safranfäden und Persilie dekorieren. Blattsalat in Schüsseli abfüllen, mit Eischeiben und Blütenblättern ausgarnieren. Brötli mit einem Brotmesser einschneiden und auf Schüsselirand aufstecken, Salatsauce in kleine Fläschchen abfüllen und dazustellen. Trockenfleisch dazu legen.