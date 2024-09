Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Für 4 Personen.

Zweierlei vom Schwein mit frittierten Kartoffelkugeln, Karotten und Kohlrabi

Schweinsbäggli

2-3 EL Bratenfett

4 Schweinsbäggli

Salz

Pfeffer aus der Mühle

50 g Karotten, fein geschnitten

40 g Zwiebeln, fein geschnitten

25 g Lauch, in feine Ringe geschnitten

7 g Tomatenpüree

2 dl Rotwein

2,5 dl Fleischbouillon

1 Zweig Thymian

1 Zweig Rosmarin

1 Lorbeerblatt

1 Blatt Salbei

4 Stängel Petersilien

Den Backofen auf 160° Grad vorheizen. Den Bratentopf bereitstellen.

Bratenfett im Bratentopf erhitzen. Mit Salz und Pfeffer gewürzte Schweinsbäggli zugeben und rundum kräftig anbraten. Schweinsbäggli aus dem Bratentopf nehmen und auf einem Teller bereitstellen. Karotten, Zwiebeln und Lauch in den Bratentopf geben und anbraten. Tomatenpüree beifügen und kurz mitbraten. Mit Rotwein ablöschen, aufkochen und ein reduzieren. Fleischbouillon, Thymian, Rosmarin, Lorbeerblatt und Salbei zugeben und aufkochen. Die Schweinsbäggli dazu geben und den Bratentopf mit dem Deckel bedecken. Den Bratentopf für 90 Min. in den vorgeheizten Backofen stellen und schmoren lassen. Den Backofen abstellen.

Den Bratentopf aus dem Backofen nehmen. Die Schweinsbäggliauf den Teller geben und im Backofen warmstellen. Die Sauce im Bratentopf aufkochen und einkochen, bis sie leicht bindet.

Schweinsfilet mit Kräuterkruste

1 Schweinsfilet am Stück

Bratbutter

ca. 50 g Kräuter nach Wahl, (Koriander, Basilikum, Petersilie, Thymian, Schnittlauch,)

40 g Käse, gerieben

60 g Paniermehl

60 g Butter

1 Zitrone, abgeriebene Schale

Pfeffer aus der Mühle

Salz

Den Backofen auf 200 Grad Ober und Unterhitze vorheizen. Eine feuerfeste Form bereitstellen.

Bratbutter in einer Bratpfanne erhitzen. Schweinsfilet zugeben und rundum rundherum anbraten. Das Schweinsfilet aus der Bratpfanne nehmen und in die feuerfeste Form legen.

Kräuter im Cutter oder mit dem Stabmixer pürieren. Käse, Paniermehl, Butter, Zitronenschale, Pfeffer und Salz zugeben und gut mischen. Kräutermasse auf dem Schweinsfilet verteilen. Ein Fleisch-Thermometer ins Filet stecken. Die feuerfeste Form in den Backofen schieben und das Schweinsfilet garen lassen bis zu einer Kerntemperatur von 60° Grad.

Das Schweinsfilet aus dem Backofen nehmen, in Alufolie schlagen und 10 Min. ruhen lassen.

Kartoffelkugeln

600 g mehlig kochende Kartoffeln, geschält, vierteln

5 g Salz

1,2 dl Milch

20 g Butter

45 g Mehl, auf Haushaltpapier oder einem Schüsselchen bereitstellen

1-2 Eier, einzeln aufgeschlagen

Mehl

Frittieröl

Kartoffelschnitze in eine Pfanne geben. Mit Wasser knapp bedecken und Salz darüber streuen. Aufkochen und bei mittlerer Hitze ca. 20 Minuten weichkochen. Die Kartoffelwürfel in ein Salatsieb abgiessen, zurück in die Pfanne geben. Mit dem Kartoffelstampfer gut stampfen.

Brandteig: Milch, Butter und Salz in eine Pfanne geben und aufkochen. Pfanne von der Herdplatte nehmen. Mehl im Sturz zugeben und mit einer Kelle tüchtig rühren. Auf die Herdplatte zurück stellen und rühren, bis sich der Teig vom Pfannenboden löst, zusammenhängend und glänzig ist.

Leicht auskühlen lassen. Eier einzeln aufschlagen und unter nacheinander unter die Brandteig-Masse rühren. Soviel Eiermasse zugeben, bis der Teig glänzt und in Fetzen von der Kelle reisst.

Den Kartoffelstampf zum Brandteig geben und gut unterrühren. Die Ablagefläche mit wenig Mehl bestreuen. Portionensweise Kartoffelmasse aus der Pfanne nehmen und Schlangen rollen. Diese in gleichmässig grosse Stücke schneiden. Stücke zu Kugeln formen.

Frittieröl auf 170 Grad erhitzen. Portionenweise die Kartoffelkugeln ausfrittieren. Mit einer Schaumkelle aus dem Frittieröl ziehen, abtropfen lassen und auf Haushaltpapier legen. bis zum Anrichten im Backofen warmstellen.

Karotten-Stängel

1 EL Butter

10 g Zwiebel fein geschnitten

1 Knoblauchzehe gepresst

3 Karotten, in Stäbchen geschnitten

1 dl Gemüsebouillon

Salz

Pfeffer aus der Mühle

Butter in eine Pfanne geben und erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch zugeben und glasig dämpfen. Karotten zugeben und kurz mitdämpfen. Mit Gemüsebouillon ablöschen. Aufkochen, Hitze reduzieren und zugedeckt auf kleiner Hitze ca. 20 Min. garen.

Kohlrabi-Sternen

1 Kohlrabi, gerüstet und in 1cm Scheiben geschnitten

Salz

Mit einem Ausstecher Sterne ausstechen aus den Kohlrabischeiben stechen. Kohlrabisterne in eine Pfanne geben, knapp mit Wasser bedecken. Salz darüber streuen. Aufkochen, Hitze reduzieren und weich garen.

Anrichten

Schweinsfilet in Tranchen schneiden. Je 1 Tranche auf vorgewärmte Teller anrichten. Mit der Sauce der Schweinsbäggli ein Saucenspiegel bilden und das Schweinsbäggli darauf anrichten. Mit Petersilie garnieren. 3 Kartoffelkugeln dazu anrichten. Rüeblistängel dazu anrichten und mit Kohlrabi-Sternen belegen.