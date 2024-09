Per E-Mail teilen

Für 4 Personen.

Baumnuss Tarte mit Portwein und Dörrbirnen und Vanille Parfait

Baumnusstarte

Mürbeteig

300 g Mehl

100 g Zucker

Prise Salz

175 g Butter, kalt, in Stücke geschnitten

1 Ei

Mehl, Salz und Zucker in eine Schüssel geben und mischen. Die Butterstücke zugeben und zwischen den Handballen fein reiben. Eine Vertiefung bilden und das Ei zugeben. Von der Mitte her zusammenfügen. Den Mürbeteig in eine Klarsichtfolie wickeln und mind. 30 Min. kühl stellen.

Den Backofen auf 160° Grad vorheizen. Eine Springform von 28-30cm Durchmesser bereitstellen.

Den Mürbeteig zwischen zwei Backreinpapier ausrollen. Ins Kuchenblech legen. Den Boden mit der Gabel satt einstechen. Das Kuchenblech in den Backofen schieben. Den Boden 15 Min. blind backen. Das Kuchenblech aus dem Backofen nehmen.

Füllung

200 g Baumnüsse, grob gehackt

200 g Dörrbirnen, in feine Streifen schneiden

1 Schuss Portwein zum Birnen übergiessen

Baumnüsse und Dörrbirnen über den Mürbeteigboden verteilen. Die Dörrbirnen mit Portwein nappieren.

Guss

60 g Portwein

200 g Puderzucker

100 g Butter

3 Eigelbe, aufgeschlagen

Portwein und Puderzucker in eine Pfanne geben und aufkochen.Die kalte Butter zugeben und untermischen. Den Guss etwas abkühlen lassen. Eigelb unter ständigem Rühren zugeben. Den Guss über die Tarte verteilen.

Die Kuchenform in den Backofen schieben und die Tarte bei 175° Grad 45 Minuten backen. Die Kuchenform aus dem Backofen nehmen und abkühlen lassen. Vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben.

Vanille Parfait

3 Eigelb

6 EL Zucker

2 Vanilleschoten, aufgeschnitten, Samen ausgekratzt

3 Eiweiss

3,75 dl Vollrahm, steif geschlagen

1 Prise Salz

2 EL Zucker

Eigelb, Zucker und Vanillesamen in eine Schüssel geben und schaumig rühren bis die Masse hell und crèmeartig ist.

Eiweiss in eine Schüssel geben und steif schlagen. Zucker langsam zugeben und schlagen, bis die Eischnee glänzig und fest ist. Eischnee und Schlagrahm auf die Eigelbmassse geben und unterziehen. Die Parfaitmasse in einen verschliessbaren Behälter füllen und im Tiefkühler 4 Stunden gefrieren lassen.

Anrichten

Baumnusstarte aus der Form nehmen und in Stücke schneiden. Auf jeden Dessertteller 1 Stück Baumnusstarte anrichten. Eine Kugel Vanille Parfait dazu dressieren.