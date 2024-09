Das Menü von Fabian Zbinden aus der Live-Show in Richterswil ZH

Gericht von Fabian Zbinden

Für 4 Personen (ergibt 6 Waffeln)

Volkorn-Waffeln mit Ofen-Zwetschgen

Volkornwaffel-Teig

250 g Dinkelvollkornmehl

2 EL Flohsamenschalen

2 TL Backpulver

2 Prisen Salz

470 ml Milch nach Wahl (am besten Soja-Vanille-Drink)

2 EL Haselnussöl





Crumble



Crumble 140 g Dinkelvollkornmehl

80 g Haferflocken (fein)

100 g Rohzucker

3 Prisen Fleur de Sel

120 g Margarine (weich)

6 St. Zwetschgen

4 Zweige Thymian





Mascarpone-Creme



Mascarpone-Creme 200 g Mascarpone

½ Zitrone (Saft & Zeste)

2 TL Honig



Zubereitung:

Für den Waffel-Teig alle Zutaten in einer Schüssel zu einem dickflüssigen Teig mischen. 20 Minuten quellen lassen.

Mit dem Waffeleisen gleichmässige Waffeln backen.



Für den Crumble alle Zutaten in einer Schüssel von Hand gut kneten. Crumble-Teig auf dem Backblech flach verteilen. Die Zwetschgen halbieren und die Steine entfernen. Die Zwetschgen-Hälften neben dem Crumble-Teig auf dem Backblech verteilen, Thymian obendrauf geben. Bei 180 Grad C 20 Minuten im Backofen backen.

Für die Mascarpone-Creme alle Zutaten in einer Schüssel glatt rühren.



Die gebackenen Zwetschgen mit der Gabel leicht zerdrücken (oder nach Belieben ganz lassen) und zusammen mit dem Crumble auf den Waffeln verteilen, Creme obendrauf und geniessen.