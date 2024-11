Legende: SRF/Valeriano di Domenico

Sieben ehemalige Spitzensportler leben für eine Woche zusammen in Andalusien und treten zu einem Wettkampf gegeneinander an.

Sie waren international die besten in ihrer Sportart: Patty Schnyder (Tennis), Daniel Albrecht (Ski), Stefan Angehrn (Boxen), Selina Gasparin (Biathlon), Donghua Li (Kunstturnen), Beat Hefti (Bob) und Franco Marvulli (Rad).

In der SRF-Sendung «Champion der Champions» zeigen die Sportler und Sportlerinnen jeden Freitagabend um 21 Uhr nochmals, was in ihnen steckt. Die ersten 5 Folgen sind auf Play SRF. Das Finale läuft am 27. Dezember um 21 Uhr auf SRF 1.