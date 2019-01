Daniel Albrecht ist vor 10 Jahren im Abfahrtstraining auf der Streif schwer gestürzt. Er hadert schon lange nicht mehr mit dem, was war.

Zurück an der Unglücksstelle

Daniel Albrecht zurück am Ort des Geschehens

Daniel Albrecht ist zurück auf der Streif. Der heute 35-Jährige hat bei seinem Besuch in Kitzbühel sogar die Skis mitgenommen. Auch wenn sein Leben vor einem Jahrzehnt an dieser Stätte eine komplett abrupte Wende genommen hat: Groll verspürt der frühere Skirennfahrer keinen.

Vielmehr beteuert Albrecht im Hahnenkamm-Zielraum: «Es ist durchaus sehr angenehm, hier zu stehen.» Der einstige Profi verbindet sogar positive Gefühle mit Kitzbühel. «Mir ist die Strecke immer sehr gut gelegen. Ich wusste, da bin ich schnell.» Dabei konnte der Walliser kein gültiges Weltcup-Resultat auf der dortigen Abfahrtspiste herausfahren.

Am Vortag noch top in Form

2008, bei seiner Feuertaufe, schaffte es die damals grosse Schweizer Nachwuchshoffnung nicht bis ins Ziel. Im Folgewinter kam es im Training beim Zielsprung mit Tempo 140 km/h zu einem verheerenden Sturz. 3 Wochen lag der Pechvogel hinterher im Koma.

Bis dahin war mein ganzes Leben auf Skifahren ausgerichtet, plötzlich aber war dies vorbei.

Erinnerungen an den fatalen 22. Januar 2009 hat Albrecht keine – nicht eine einzige. An die 1. Probefahrt tags zuvor hingegen schon. «Ich war top in Form!» Heute ist er froh, dass das Gedächtnis wie ausgelöscht ist, möglicherweise half dieser Zustand beim ganzen Verarbeitungsprozess.

Auf einen Schlag war's vorbei

Der Ort Kitzbühel hat Albrechts Leben komplett verändert, von heute auf morgen. «Denn bis dahin war mein ganzes Leben auf Skifahren ausgerichtet, plötzlich aber war dies vorbei», sagt er in der Rückblende.

Nochmals hatte er Ende 2010, mehr als 22 Monate nach seinen gravierenden Verletzungen, einen Comeback-Versuch unternommen. 13 Weltcup-Einsätze sollten noch folgen, 3 Mal reichte es ihm noch knapp in die Punkte. Doch es fühlte sich nie mehr so an wie vorher.

