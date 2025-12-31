Von Trump bis Globi, vom Papst bis zum ESC: 2025 war ein Feuerwerk aus Skandalen und absurden Schlagzeilen.

Fabienne Hadorn & Gabriel Vetter Satiriker Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der Kabarettist und Autor Gabriel Vetter wurde 1983 in Schaffhausen geboren. Seit 2012 läuft seine Sendung «Vetters Töne» auf Radio SRF 1. Fabienne Hadorn wurde 1975 im aargauischen Muri geboren. Sie ist Schauspielerin, Comedienne, Moderatorin, Regisseurin und Tänzerin. Gemeinsam moderieren sie «Die Sendung des Monats» und werfen einen satirischen Blick auf die Geschehnisse der Zeit.

2025! Ein Jahr wie eine Silvesterrakete. Zuerst ein verheissungsvolles Zischen, dann ein lauter Knall, etwas Glitter – und zurück bleiben ein paar verrauchte Flaschen. Währenddessen der Dachstock ausbrennt. Und man sich denkt: War das schon alles?

Der Januar zeigt: Donald Trump ist wieder da und fantasiert darüber, Grönland zu annektieren. Bitte nicht. Wer braucht jetzt auch noch fentanylabhängige Eisbären?

Im Februar beschwört Kanzler Merz nach seiner Wahl erneut die «Brandmauer gegen die AfD», während man im Bundeshaus schon damit überfordert ist, für Nationalrätin Badran ein geeignetes Fumoir zu errichten!

Falls weitere staatliche Regulierungen anstehen, droht Sergio Ermotti im März damit, ins Ausland zu ziehen. Und seine UBS gleich mitzunehmen! Wir freuen uns auf eine Spezialfolge «Auf und Davon»! Dort macht sich Sergio voller Hoﬀnung auf nach Singapur – und das mit nichts im Gepäck als bescheidenen 2,6 Milliarden Franken Fremdkapital!

Kein makabrer Aprilscherz: Der Papst ist tot. Und wie wir wissen: Der nächste wird ein Amerikaner sein. Verdächtig? Sehr! Schliesslich hat sich Trump damals als einer der ersten Begräbnisgäste angemeldet. Und jeder Krimi-Fan weiss: Der Täter kehrt immer wieder an den Tatort zurück!

Im Mai hat die Schweiz den ESC mit Bravour durchgeführt. Wie möchte Österreich das nächstes Jahr überbieten?! Mit einer Co-Moderation von DJ Ötzi, Lisa Eckhart und Arabella Kiesbauer? Während Arnold Schwarzenegger auf einem Lipizzaner rituell eine Linzertorte schlachtet? Wir würden einschalten!

In den Sommermonaten verlangt der Ständerat eine Lockerung der Ausführungsrichtlinien für Kriegsmaterialien. Richtig so. Da ja auch unsere Pensionskassen kräftig in diesem dreckigen Geschäft mitmischen, wissen wir: Jedes Kriegsopfer im Nahen Osten ermöglicht einem Schweizer Rentner ein Elektrovelo. Mindestens!

Im Herbst treibt uns das geforderte 50-km/h-innerorts-Begehren des Bundesrates um. Gleichzeitig bangt die ganze Schweiz: Kommt der Russe? Die Antwort scheint simpel: Solange er nicht langsamer als 50 km/h marschiert, ist uns alles recht! Vergessen Sie die Schlacht am Morgarten!

Im Oktober beschäftigt die Schweiz die Schlacht am Brotkörbchen! Ein Warendiscounter knetet die Brotpreise tüchtig durch und lanciert das 99-Rappen-Brot! Extrem mühsam: Stell dir vor, du hast es eilig und die Person in der Warteschlange vor dir meint: «99 Rappen? Warten Sie. Ich habe es passend. 25 … 30 … 35 …» Brutal.

Im November holt Parmelin im Zollduell gegen Trump sagenhafte 15 Prozent für uns heraus! Und tonnenweise Chlorhuhnfleisch. Und Cybertrucks. Gibt es also statt «Poulet im Chörbli» bald «Poulet im Chlörli» aus dem Cyber-Güggeliwagen?

Niemand anders als Globi persönlich bringt die Schweizer Bauern im Advent auf den Christbaum – pardon – die Palme. Im Band «Globi im Wald» soll der blaue Papagei gezielt Falschinformationen verbreiten. Frechheit. Wenn jemand Fake News zum Thema Landwirtschaft verzapfen darf, dann ist das immer noch Bauernpräsident und Oberglobi Markus Ritter!

Ausserdem: Jodeln wird zum Unesco-Kulturerbe erklärt! Wie wäre es also an Silvester zu juchzen anstatt zu böllern? Hunde hassen zwar beides, aber der Dachstock dankt es Ihnen! Guets Nois!