2025 wollte ich mal wieder meinen Keller aufräumen. Das war einer meiner letzten Neujahrsvorsätze. Jetzt sind 12 Monate rum und im Keller liegt nicht nur privater Gerümpel, sondern auch eine Unmenge Weltgeschichte. Kann mir Kurt Iseli, abgekürzt «KI», helfen?

Jovana Nikic Kabarettistin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Eine Jugend zwischen Cervelat am Schwingfest und Cevapcici in Belgrad, zwischen BMW-Bahnhofrunden und Reithallen Demos. Die Slampoetin, Satirikerin, Kabarettistin und Stand-Up-Comedian Jovana Nikic hat bei all den Gegensätzen eine Überlebensstrategie: Diplomatie. In ihrem ersten Soloprogramm «Bärner Meitschi», mit dem sie seit 2023 auf Tour ist, spielt sie mit den Vorurteilen.

Ding Dong. Wer ist da? Silvester! Silvester Stallone? Nein, Silvester, das neue Jahr 2026. Mist! 2025 war die perfekte Ablenkung vom einzig wahren Vorsatz, meinen Keller aufzuräumen. Ich habe ihn auch dieses Jahr nicht geschafft.

Aufgeräumt wurde hingegen beim SRF: «Glanz und Gesichter», oder war es «Gloria und Geschichte» ist nun Geschichte. Auch der «Swiss Comedy Award» ist weg, just in einer Zeit, in der Humor dringend Notwehr wäre.

Die Frauen-EM hat man auf den Strassen kaum mitbekommen. Weil die Fans so friedlich waren!

Die Frauen-EM in der Schweiz war ein Höhepunkt. Und wer hätte es gedacht: Man hat auf den Strassen wenig davon mitbekommen, weil die Fans so friedlich waren. Es war erfrischend zu sehen, wie alle Teams und Fans einander Respekt zollten.

Und da sind wir schon beim Stichwort Zoll und seinen Tücken. Wo an der EM noch gegenseitiger Respekt herrschte, musste sich Karin Keller-Sutter anhören, sie habe den Zoll-Deal vermasselt, und Parmelin habe kitten müssen (ja, den gibt es noch!).

Stell Dir vor, Parmelin steigt zur Musik von «Eye of the tiger» zu Trump hoch!

Die Vorstellung, wie Parmelin zur Musik von «Eye of the Tiger» zu Trump hochsteigt, ist reif für ein KI-generiertes Video. Aber bitte: Das Lied kommt trotzdem nicht auf meine Silvester-Playlist. Ich tanze lieber zu «Made in Switzerland», dem ESC-Hit!

Apropos Musik: In den USA wurde ein CEO am Coldplay Konzert von der Kiss-Cam «cold» mit seiner HR-Chefin beim Turteln erwischt. Und auch der Schweizer CEO von Nestlé war wohl mit einer Mitarbeiterin im Nestlé und wurde ersetzt. Copy, Schweiz Paste. Und hier schliesst sich der Kreis zur nächsten Kopierwelle: künstliche Intelligenz.

Mich ruft ständig der Zoll an wegen eines Päckchens. Nice try, Jungs!

Jetzt ruft die schon Grossmütter mit der Stimme ihres Enkels an und trickst sie aus. Mich ruft ständig der Zoll an wegen eines Päckchens. Nice try, Jungs, aber das zieht sich länger als Eric Webers Auswanderungsversuche.

Würde jetzt an Silvester Silvester Stallone anrufen? Eher noch Kurt Iseli. Kurz: KI. Wer ist dieser Kurt Iseli? Der blitzgescheite Typ in der Büroecke, der alles besser weiss. Ja, der ist uns allen bestens bekannt.

Ich habe den GPT-Zug verpasst

Ich habe den GPT-Zug verpasst. Ich werde schon wie meine Eltern. Früher lachte ich sie aus, weil ich ihnen das Natel erklären musste. Jetzt schauen mich 16-Jährige so an. Was mir Angst macht: Erkennen Sie, ob wirklich ich, Jovana, diesen Text schreibe, oder eine generierte Fälschung? Braucht es mich in Zukunft noch?

2026 wird wild. Ich nehme mir vor, mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Nimm das, Kurt Iseli! Du bist vielleicht effizienter und ersetzt mich eines Tages. Aber du wirst uns nie auf der Strasse grüssen und nie mit journalistischer Verantwortung arbeiten. Und du wirst nie einen Witz machen wie: «Eine Affäre mit einer KI anzufangen, ist für einen CEO deutlich schwieriger. Coldplay. Kalt erwischt!» Tja, dieses Wortspiel, das hättest du, KI, nicht gesehen.

So! Rutscht gut rein ins 2026, holt den Wein aus dem Keller! - Mist..., ich sollte wirklich mal aufräumen gehen.