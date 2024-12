Legende: Pepe Lienhard (mitte) war 37 Jahre lang mit Udo Jürgens auf Tour. Am Abend vor Jürgens’ Tod assen die beiden zusammen in dessen Lieblingsitaliener in Weinfelden TG. «Wir vermissen ihn nicht nur als Musiker, sondern auch als Freund», sagt der 78-jährige Schweizer. BR/Constantin Entertainment GmbH/Kevsan Gündüz