Karin, Dani, Liliana, Christa und Janik nehmen teil in der SRF-Sendung «Wer wohnt wo?». Sie leben alle in der Schweiz, wohnen aber ganz unterschiedlich. Was sie verbindet? Sie haben sich ihre Räume so gestaltet, wie sie es sich gewünscht haben.

Dani ist Kita-Leiter und 34 Jahre alt. Christa ist 55 Jahre alt und Gastgeberin von Beruf. Janik ist Primarlehrer und 34 Jahre alt. Liliana ist Kindergärtnerin und ist 39 Jahre alt. Karin (47) beschreibt sich selber als Unternehmerin – sie ist leidenschaftlich in drei verschiedenen Bereichen tätig.

Objekt 1: Verwinkelte Wohnung in Liestal (BL)

«Wer hängt denn so viele Bilder auf?», ist eine der ersten Fragen, die Christa in die Runde stellt. Die ganze Wohnung, jeder Winkel, ist entweder mit einem Bild oder einem anderen Goodie dekoriert. Hier mag es jemand farbig und verspielt.

Ist Unternehmerin Karin hier zu Hause, oder doch die Gastgeberin Christa? Im Quiz am Ende des Artikels können Sie ihre Vermutung testen.

Objekt 2: Die alte Werkstatt in Lausen (BL)

Eine kurze Autofahrt ins Nachbardorf, nach Lausen: Hier dominieren Leder, Metall und Aviatik. Wer wohnt in der alten Werkstatt? Zwei Teilnehmerinnen tippen auf einen Mann, aber bewährt sich das Klischee?

Objekt 3: Maisonette-Wohnung in Günsberg (SO)

Nun wird es holzig: Die Wohnung in Günsberg wurde mithilfe von begabten Handwerkern und Handwerkerinnen im skandinavischen Stil gebaut. Blaue Details ziehen sich durch die ganze Wohnung.

Objekt 4: Appenzellerhaus in Herisau (AR)

Ab in die Ostschweiz nach Herisau. Das Bauernhaus wurde modernisiert und liebevoll dekoriert.

Objekt 5: Reihenhaus in Stein am Rhein (SH)

Es geht in den Norden, nach Stein am Rhein. Hier kommen täglich Touristen in den Stadtkern, um die bemalten Fassaden zu bestaunen. Wer wohnt wohl im Reihenhaus in Stein am Rhein?

Und jetzt sind Sie dran.

