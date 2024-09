Per E-Mail teilen

Patti Basler und Philippe Kuhn gewinnen an den Swiss Comedy Awards den Hauptpreis.

Zu den sechs Awardgewinnern und -gewinnerinnen gehören weiter Michael Elsener, Riklin & Schaub, Julia Steiner sowie Anaïs Decasper. Der Lifetime Award geht an Birgit Steinegger.

Sie alle wurden von 200 Expertinnen und Experten aus der Comedy-Szene bzw. vom Publikum auserkoren.

Swiss Comedy Award: Patti Basler und Philippe Kuhn

Patti Basler und Philippe Kuhn begeistern in ihrem Programm «L¨cke» mit scharfsinniger Satire, gesellschaftskritischen Themen, Stand-up-Comedy, Musik und Poetry-Slam. Basler, eine preisgekrönte Kabarettistin und Slam-Poetin, und Kuhn, ein talentierter Pianist, bieten eine einzigartige Mischung, die zum Nachdenken anregt und unterhält.

01:19 Video Patti Basler & Philippe Kuhn – Ausschnitt aus «L¨cke» Aus Radio SRF 3 Clips vom 22.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

Lifetime Award: Birgit Steinegger

Birgit Steinegger ist eine der besten Parodisten in der Schweiz. Sie spielte in der bekannten Fernsehsendung «Total Birgit» Frau Iseli, Frau Schrupatelli und Oma Pfund. Sie warb 1978 als «UK Fee» im Schweizer Fernsehen für UKW-Radio. Steinegger moderierte die Kindersendung «Spielhaus» und wechselte später zur Satire, wo sie 28 Jahre lang die Radiosendung «Zweierleier» mit Walter Andreas Müller gestaltete. Im Fernsehen erlangte sie durch ihre Rollen in Sendungen wie «Übrigens», «Viktors Spätprogramm» und «Total Birgit» grosse Bekanntheit.

05:02 Video Birgit Steinegger als Doris Leuthard Aus Birgits und WAMs Classe Politique vom 26.12.2010. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 2 Sekunden.

Solo-Kategorie: Michael Elsener mit «Alles wird gut – Das Update»

Michael Elsener ist bekannt für politische und gesellschaftskritische Programme sowie Parodien von Politikern und bekannten Persönlichkeiten. Elsener hatte im Fernsehen seine eigene Late-Night-Show «Late Update» und entwickelte erfolgreiche Programme wie «Copy & Paste» und «Mediengeil». Zurzeit ist er mit seiner Polit-Comedy-Show «Alles wird gut – Das Update» durch die Schweiz unterwegs.

01:06 Video Michael Elsener – Ausschnitt aus «Alles wird gut – Das Update» Aus Radio SRF 3 Clips vom 22.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

Ensemble: Riklin & Schaub mit «Lieder, die du sehen musst»

Das Musik-Comedy-Duo Riklin & Schaub, bestehend aus Roman Riklin und Daniel Schaub, begeistert mit cleveren Texten, eingängigen Melodien und scharfem Humor. Bereits ihr erstes Programm «Was wäre wenn» brachte ihnen eine Nominierung für den Comedy-Award ein. In ihrem aktuellen Programm «Lieder, die du sehen musst» verbinden sie Musik und Video zu einem multimedialen Erlebnis.

Die Siegerinnen und Sieger des Swiss Comedy Awards

1 / 6 Legende: Patti Basler und Philippe Kuhn haben für ihr Programm «L¨cke» den Hauptpreis gewonnen. SRF 2 / 6 Legende: Birgit Steinegger hat den Lifetime Award erhalten. SRF 3 / 6 Legende: Für sein aktuelles Solo-Programm ist Michael Elsener ausgezeichnet worden. SRF 4 / 6 Legende: Riklin & Schaub sind ein Musik-Comedy-Duo und haben den Preis in der Kategorie Ensemble gewonnen. SRF 5 / 6 Legende: Anaïs Decasper ist in der Kategorie Online als Siegerin hervorgegangen. SRF 6 / 6 Legende: Die 24-jährige Julia Steiner ist als bestes Talent ausgezeichnet worden. SRF

Online: Anaïs Decasper

Anaïs Decasper, Comedienne und Moderatorin, startete ihre Karriere bei Radio Energy und erlangte durch Social-Media-Sketche grosse Popularität. 2023 moderierte sie «Date My Best Friend». Auf Instagram begeistert sie über 70'000 Follower, ihre Videos erreichen regelmässig über 200'000 Zuschauer.

SRF 3 Best Talent Comedy: Julia Steiner

Julia Steiner (24) wuchs mit einem Theaterregisseur als Vater und einer Schauspielerin als Mutter auf und stand schon früh mit Shakespeare-Texten auf der Bühne. Heute verarbeitet sie eigene, oft traurige Erlebnisse lyrisch und ergänzt sie mit humorvollen Pointen. Ihre Kunst spiegelt ihr Leben wider, in dem sich Schönes und Schweres die Waage halten.