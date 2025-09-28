Nach Jahrzehnten ohne Antwort findet Marvin in Thailand seine Mutter – und eine Familie, die ihn nie vergessen hat.

«Mein Vater hat mir immer gesagt, wir gehen nach Thailand, wenn ich alt genug bin. Aber das ist nie zustande gekommen», erinnert sich Marvin. Jahrzehntelang sucht er nach Antworten – vergeblich. Erst durch «Happy Day» gelingt nun das Wiedersehen, das sein Leben verändert.

Legende: Marvin und seine Mutter Pranee. Es ist das einzige erhaltene Foto der beiden – nach einem Brand wurden sämtliche Bilder und Dokumente zerstört. ZvG

Marvin kommt 1992 in Chiang Mai zur Welt. Sein Vater ist Schweizer, seine Mutter Thailänderin. Zusammen betreiben sie die Bar «Firehouse». Die Ehe zerbricht, der Vater nimmt den kleinen Marvin mit in die Schweiz. Dort wächst er bei seiner Grossmutter auf. «Meine Grossmutter hat mir alles bedeutet. Sie hat mir alles mitgegeben, was ich gebraucht habe», sagt er. Als sie ins Altersheim zieht, bleibt Marvin allein zurück. Einsamkeit prägt seine Jugend, der Kontakt zum Vater bricht ab.

Ein Brand zerstört fast alle Dokumente und Fotos. Was bleibt, ist ein einziges Bild seiner Mutter. «Wenn ich sie auf diesem Foto anschaue, ist so viel Wärme. Das einzige, was mir fehlt, ist die eigene Verbindung zur Mutter.» Mit den Jahren verdrängt er die Sehnsucht. Doch als er erfährt, dass er Vater wird, wächst der Wunsch, seine Wurzeln zu finden. Die Umstände von damals sind ihm egal. «Ich möchte einfach für mich selber wissen, ob sie mich jemals vergessen hat.»

Ein Brief an «Happy Day»

Seine Frau Nadine meldet sich bei «Happy Day». «Wir haben leider kaum Fotos oder Dokumente, weil die Wohnung von seinem Vater abgebrannt ist», sagt sie. «Er hat einfach immer wieder gesagt, dass er nicht genau weiss, wo er hingehört.»

Nadine ist schwanger, und beide wünschen sich, dass ihre Tochter ihre thailändische Familie kennenlernen kann. Für sie bedeutet die Reise, ihrem Mann endlich Antworten zu schenken, die er so lange vermisst hat.

Eine Reise vom Norden in den Süden

«Happy Day»-Moderator Nik Hartmann begleitet Marvin nach Thailand. Zurück in der Schweiz erhält Nik Unterstützung von einem Journalisten: «Ich habe Kontakt zu einem Schweizer Journalisten, der sich in Thailand auskennt und weiss, wie die Behörden dort funktionieren.» In Chiang Mai suchen sie nach Spuren der Bar «Firehouse», die Marvins Eltern früher führten. Doch niemand erinnert sich an die Bar.

Legende: Übersetzer Daniel (links) hofft, dass sich eine ältere Frau an die «Firehouse Bar» erinnert. Doch in Chiang Mai führt die Suche ins Leere. SRF

Erst eine Adresse im Süden bringt die Wende. Mithilfe von Dorfbewohnerinnen stossen Nik und Übersetzer Daniel tatsächlich auf Marvins Mutter Pranee und seine Grossmutter. Die Frauen holen alte Fotos hervor – Erinnerungen an ein Kind, das sie nie vergessen haben.

Pranee erzählt, dass sie jeden Tag an Marvin denkt. Eine schwere Kopfverletzung überschattet ihr Leben, doch die Erinnerung an ihren Sohn bleibt. Tränen fliessen, als sie ihn nach 32 Jahren wieder in die Arme schliesst. «Nie vergessen», sagt sie. Für Marvin wird in diesem Moment spürbar, dass all die Jahre der Ungewissheit nicht vergeblich sind.

«Ich habe das ganze Päckchen bekommen»

Die Begegnung verändert ihn. «Es war unglaublich, ich hatte mit Grossmutter und Mutter gerechnet, aber habe das ganze Päckchen bekommen. Das bedeutet für mich, dass ich plötzlich wieder eine Familie habe auf meiner Seite.» Zum ersten Mal spürt er, dass er nicht mehr allein ist, dass es Menschen gibt, die zu ihm gehören.

Nadine weiss, wie sehr dieses Wiedersehen ihrem Mann bedeutet. «Ich hoffe mir, dass er zum ersten Mal im Leben das Gefühl hat, dass er jetzt komplett ist», sagt sie. Genau das tritt ein. Nach Jahrzehnten voller Fragen ist Marvin angekommen. In Thailand findet er nicht nur seine Mutter – er findet ein Stück von sich selbst.