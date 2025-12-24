 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Zwei Häuser, zwei Welten Weihnachtsdeko mit Geschichte: bei Kuhns und bei Schmidts zuhause

Zwei Häuser, zwei Welten: Mittelalter in Hirschthal, Märchenhaus in Kallern – zwei Paare öffnen ihre Türen.

24.12.2025, 14:26

Teilen

Im Aargauer Kallern öffnen Albrik und Barbara Kuhn die Türen zu einem Haus, das man eher in einem Märchenpark als auf dem Land vermuten würde. Ihr verwinkeltes Landhaus – irgendwo zwischen Disneyland, Ballenberg und Brockenstube – ist seit 42 Jahren Bühne für ihre gemeinsame Leidenschaft: Dekoration, Handwerk und ein Leben voller Geschichten.

Was hier glänzt, bleibt meist das ganze Jahr. Für die Kuhns ist Weihnachten weniger ein Ausnahmezustand als Ausdruck ihres liebevoll gesammelten Universums.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 10. In Kallern AG haben Barbara und Albrik Kuhn vor 42 Jahren ihr Landhaus gebaut. Bildquelle: SRF.
    Ein altes Landhaus am Abend, innen leuchtet es.
  • Bild 2 von 10. Zusammen führten sie in der vierten Generation die Feinbäckerei Konditorei Confiserie Kuhn am Wohler Postplatz in Aargau. Bildquelle: SRF.
    Zwei ältere Personen begrüssen Menschen an ihrer Haustür. Sie lächeln.
  • Bild 3 von 10. «Ding Dong»-Moderatorin Viola Tami ist überwältigt: «Das gibt es ja nicht, ich will nie wieder weg von hier.». Bildquelle: SRF.
    Ein Haus mit einem Pool und Efeu auf dem Dach am Abend. Von innen leuchtet es.
  • Bild 4 von 10. Barbara sagt schmunzelnd, dass sie als gelernte Dekorateurin hier nichts zu sagen habe: «Albrik ist der Boss.». Bildquelle: SRF.
    Ein dekoriertes Wohnzimmer mit vielen kleinen Antiquitäten.
  • Bild 5 von 10. Albrik: «Es ist schön, lässt sie mich machen und redet mir nicht dazwischen.». Bildquelle: SRF.
    Das Profil eines älteren Paares.
  • Bild 6 von 10. «Der Lebkuchen macht er jedes Jahr.» Barbara erzählt, wie präzise Albrik Winkel, Masse und Formen plant. Bildquelle: SRF.
    Ein Lebkuchenhaus.
  • Bild 7 von 10. In der Küche und dem dazugehörigen Esstisch, erzählt Albrik, dass jedes Detail seine eigene Geschichte habe. Bildquelle: SRF.
    Ein weihnachtlich dekorierter Esstisch.
  • Bild 8 von 10. Barbara erzählt, dass ein Grossteil der Dekoration in ihrem vor 42 Jahren gebauten Landhaus nicht ausdrücklich weihnachtlich sei und werde deshalb nach den Feiertagen nicht entfernt. Bildquelle: SRF.
    Ein dekorierter Esstisch und ein Ofen mit Weihnachtsschmuck.
  • Bild 9 von 10. Albrik betont, er bezeichne sich nicht als ehemaligen Konditor. Er backe aber nur noch für seine Familie. Bildquelle: SRF.
    Dekoration einer Torte, Meringue und Früchten auf einen kleinen Tisch.
  • Bild 10 von 10. Auf die Frage, wer die Deko abstaubt, reagiert Barbara lachend: «Das ist genau die Frage, die man nicht stellen darf.». Bildquelle: SRF.
    Vier Personen stossen an mit einem Glas Wein and einem dekorierten Weihnachtstisch.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ein Haus zum Anbeissen

In Hirschthal AG steht ein Haus, das aussen wie ein Lebkuchenhaus wirkt – innen jedoch nahtlos ins Mittelalter führt. Nadja und Helge Schmidt empfangen Besuchende in Gewandung, zeigen ihre Kerzenwelt, mittelalterlichen Rituale und laden zu einem Essen ohne Besteck ein. Der Besuch endet mit einem Bogenschuss-Duell und einer Reise in eine längst vergangene Zeit.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 13. Das zu Weihnachten dekorierte Haus wurde vor 350 Jahren gebaut. Bildquelle: SRF.
    Ein Aussenwand eines Haus dekoriert mit Weihnachtsschmuck und ist beleuchtet.
  • Bild 2 von 13. Nadja (links) wohnt schon seit 24 Jahren im Haus, Helge (rechts) hat sie erst später «importiert», erklärt sie lachend. Bildquelle: SRF.
    Eine Frau links und ein Mann rechts mit einem Bogen in der Hand. Sie haben beide ein Mittelalter-Gewand an.
  • Bild 3 von 13. Im Eingang wachen die hausinternen Drachen – wer durchkommt, sei willkommen, sagt Nadja. Bildquelle: SRF.
    Vier Menschen in einem Eingangsbereich – sie schauen eine Statue eines Drachens an.
  • Bild 4 von 13. Nadja führt in den ersten Raum nach dem Eingang und erzählt, dass hier eher noch Shabby Chic statt Mittelalter dominiert. Bildquelle: SRF.
    Ein Tisch mit zwei Bänken, links davon ein Sofa.
  • Bild 5 von 13. Besucher fänden die dunkle Kerzenwelt spannend, erzählen Nadja und Helge – zuhause möchten es viele dennoch nicht. Bildquelle: SRF.
    Ein Raum wie aus dem Mittelalter, mit Schwerter an den Wänden und dunklen Holzmöbeln.
  • Bild 6 von 13. Nadja erzählt, dass das Haus mit Cheminee und Kerzen wärmer werde als man denke. Bildquelle: SRF.
    Ein Ecken in einem Wohnzimmer mit Cheminee und einer Kerze.
  • Bild 7 von 13. Helges Reich im obersten Stock. Bildquelle: SRF.
    Ein Raum von oben fotografiert – es wird mit Kerzen beleuchtet, in der Mitte ein grosser Holztisch.
  • Bild 8 von 13. Auf die Frage, ob Helge und Nadja sich immer in Gewandung kleiden, antwortet Helge, er ziehe sich nur zum Einkaufen um. Bildquelle: SRF.
    Ein Totenkopf, zwei Kerzen und ein offenes Buch in einem Gestell.
  • Bild 9 von 13. Beim mittelalterlichen Essen gibt es kein Besteck. Nadja mahnt: «Bitte keine Knochen auf den Boden werfen, so wie man es in den Filmen sieht.». Bildquelle: SRF.
    Zwei Männer und zwei Frauen in Mittelalter-Gewandung sitzen an einem aufgedeckten Tisch.
  • Bild 10 von 13. Ein bewusster Stilbruch, den Nadja in ihrem Schlafzimmer als Ausgleich zur düsteren Mittelalterwelt brauche. Bildquelle: SRF.
    Ein Schlafzimmer mit einem Poster eines Hundes über dem Bettrahmen. Rechts sind zwei weissen Kommoden.
  • Bild 11 von 13. Auch das Badezimmer sei nicht mittelalterlich, denn «ins Loch machen» sei ungünstig, erklärt Helge. Normalerweise habe man Personal gehabt, das den Kot entfernt habe. Bildquelle: SRF.
    Zwei Waschbecken und ein grosser Spiegel darüber in einem Badezimmer.
  • Bild 12 von 13. Helges Lebensbrunnen: «Wir atmen den Rauch jeden Abend drei Mal ein. Dann lebt man immer ein oder zwei Jahre länger», so Nadja. Bildquelle: SRF.
    Ein dekorierter und elektrischer Brunnen, dekoriert mit Grünem und mit Ritter. Es kommt aus der Mitte Rauch raus.
  • Bild 13 von 13. «Ding Dong»-Moderatoren Jan Fitze und Viola Tami dürfen auch mal einatmen. Bildquelle: SRF.
    Zwei Personen bücken sich und atmen Rauch ein.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wohnen als Leidenschaft

Die Besuche bei den Schmidts und den Kuhns zeigen zwei Welten, die auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein könnten – und doch viel verbinden. Beide Häuser sind Ausdruck radikaler Leidenschaft: Nadja und Helge erschaffen ein Mittelalteruniversum aus Kerzenlicht, Ritualen und Gewandung, während Barbara und Albrik Kuhn ihr Landhaus in ein detailverliebtes Sammelkabinett verwandeln, das das ganze Jahr über funkelt.

Ding Dong Weihnachtszauber mit 600 geschmückten Tannenbäumen
Show & Comedy Staffel 2025 Episode 6. Laufzeit 42 Minuten.
Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

SRF 1, Ding Dong – Zeig mir dein Zuhause, 19.12.2025, 21:00 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)