Eine Reise quer durch die Schweiz zeigt, wie vielfältig schönes Wohnen sein kann: Vom rustikalen Haus am See bis zum modernen Bauernhaus – jedes dieser fünf Häuser spiegelt die Leidenschaft für ästhetisches Wohnen wider.

Während drehbare Cheminées und urchige Grotti begeistern, sind diese luxuriösen Wohnträume inspirierende Ausnahmen, da der Grossteil der Bevölkerung natürlich nicht in solchen Villen lebt.

«Wer wohnt wo?» mit Sven Epiney auf Play SRF Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF/Gian Vaitl Fünf Mitspielende öffnen die Türen zu ihrem trauten Heim. Zusammen mit Moderator Sven Epiney ziehen sie von Haus zu Haus und versuchen durch geschicktes Befragen und Beobachten herauszufinden, welches Zuhause zu wem gehört. Hier gehts zu allen Folgen von «Wer wohnt wo?» auf Play SRF .

Das alte Bauernhaus in Oltingen BL

Im historischen Bauernhaus in Oltingen verschmelzen Tradition und Moderne zu einem harmonischen Ganzen. Architekt Christoph hat das Haus für seine sechsköpfige Familie nach Minergie-Standards umgebaut und dabei viele ursprüngliche Elemente bewahrt. So entstand eine gelungene Mischung aus rustikaler Authentizität und minimalistischem Design. Für diesen Umbau wurde Christoph 2012 mit dem Schweizer Denkmalpreis ausgezeichnet.

1 / 12 Bild 1 von 12 Legende: In Oltingen BL entspringt der bekannte Fluss Ergolz. In diesem kleinen Dorf steht Christophs sorgfältig renoviertes Bauernhaus. SRF

2 / 12 Bild 2 von 12 Legende: Christoph (50) stammt aus Wien und bezeichnet sich selbst als «Family-Manager» – nebenbei arbeitet er als Architekt. Den Umbau seines Hauses hat der Österreicher selbst entworfen und geplant. SRF

3 / 12 Bild 3 von 12 Legende: Alle Teilnehmenden der Serie «Wer wohnt wo?» sind begeistert von Christophs beeindruckendem Bauernhaus. SRF

4 / 12 Bild 4 von 12 Legende: In das alte Landhaus wurden viele moderne Elemente integriert … SRF

5 / 12 Bild 5 von 12 Legende: … zugleich blieben charakteristische Details wie diese Steinwand erhalten. SRF

6 / 12 Bild 6 von 12 Legende: Im selben Raum liegt die offene Küche, in der Glas, Leder und Holz kombiniert werden. SRF

7 / 12 Bild 7 von 12 Legende: Der Ausblick während man Zwiebeln hackt. SRF

8 / 12 Bild 8 von 12 Legende: Andrea, eine Teilnehmerin der Sendung, schätzt die gelungene Kombination von Urchigem und Minimalistischem in diesem Haus. SRF

9 / 12 Bild 9 von 12 Legende: Christoph und seine Familie konnten ab und zu beim Umbau des Hauses mithelfen. SRF

10 / 12 Bild 10 von 12 Legende: Besitzer Christoph ist besonders stolz darauf, dass der Umbau des Bauernhauses mit dem Schweizer Denkmalpreis ausgezeichnet wurde. SRF

11 / 12 Bild 11 von 12 Legende: Im oberen Stockwerk sind zahlreiche Holzelemente des ursprünglichen Bauernhauses erhalten geblieben. SRF

12 / 12 Bild 12 von 12 Legende: Von diesem Fenster im Badezimmer blickt man runter ins Wohnzimmer. SRF

Das alte Arbeiterhaus in Uetikon am See ZH

Am Fusse des Bergrückens Pfannenstiel liegt Uetikon am See. Während der Industriellen Revolution gründete die Familie Schnorf 1818 am Seeufer eine Chemiefabrik für Schwefelsäure und Sulfatsalze – nach 200 Jahren wurde sie geschlossen. 2012 wurde das Areal in das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) von nationaler Bedeutung aufgenommen. Anja und ihr Mann kauften vor mehr als sieben Jahren ein altes Arbeiterhaus der ehemaligen Chemiefabrik.

1 / 10 Bild 1 von 10 Legende: Das umgebaute Arbeiterhaus von Anja. SRF

2 / 10 Bild 2 von 10 Legende: Anja (43) lebt seit 2017 mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen in diesem Haus. In nur acht Monaten haben sie es renoviert – Anja zog hochschwanger ein. SRF

3 / 10 Bild 3 von 10 Legende: Das Esszimmer ist simpel und minimalistisch eingerichtet. SRF

4 / 10 Bild 4 von 10 Legende: Nur vier Stufen vom Esszimmer entfernt liegt die Stube: hell und einladend, mit einer grossen Couch, die zum Verweilen einlädt. SRF

5 / 10 Bild 5 von 10 Legende: Der Ausblick von Anjas Wohnzimmer. SRF

6 / 10 Bild 6 von 10 Legende: Anja und ihr Mann haben aktiv beim Umbau ihres Hauses mitgeholfen. SRF

7 / 10 Bild 7 von 10 Legende: Die Küche ist im Retro-Stil gehalten – sogar Mikrowelle und Kaffeemaschine fügen sich ins Design ein. SRF

8 / 10 Bild 8 von 10 Legende: Das Haus ist in hellen Tönen gehalten, doch witzige und grelle Details setzen Akzente – wie die Leoparden-Nachttischlampe, die perfekt zu Anja passt. SRF

9 / 10 Bild 9 von 10 Legende: Ein Badezimmer wie aus dem 19. Jahrhundert. SRF

10 / 10 Bild 10 von 10 Legende: Im Dachstock wird es farbig: Hier befindet sich das Kinderzimmer und der Spielplatz von Anjas Jungs. SRF

Das moderne Holzhaus in Winterthur ZH

Vor eineinhalb Jahren entstand in Winterthur-Hegi ein modernes Holzhaus. Hier zieht sich der nordische Einrichtungsstil konsequent durch – Andrea setzt auf schlichte Naturtöne und klare Linien in der Raumgestaltung.

1 / 11 Bild 1 von 11 Legende: Im Dorfkern in Hegi ZH steht Andreas moderne Holzhaus. SRF

2 / 11 Bild 2 von 11 Legende: Andrea (55) lebt seit Frühling 2023 mit ihrem Mann, ihren zwei Kindern und zwei Katzen im modernen Holzhaus. SRF

3 / 11 Bild 3 von 11 Legende: Im Eingangsbereich lädt eine kleine Nische zum Chillen ein. SRF

4 / 11 Bild 4 von 11 Legende: Am anderen Ende des Eingangs liegt ein Kinderzimmer, das in warmen Naturtönen eingerichtet ist. SRF

5 / 11 Bild 5 von 11 Legende: Das Wohnzimmer wirkt wie aus einem Magazin für nordische Inneneinrichtung. SRF

6 / 11 Bild 6 von 11 Legende: Das Cheminée scheint zu schweben. Teilnehmer Christoph ist überzeugt, dass es brandneu ist. SRF

7 / 11 Bild 7 von 11 Legende: Teilnehmerin Kersten, die am Lago Maggiore lebt, bekommt in diesem Haus Gänsehaut: «Es ist einfach so schön hier.» SRF

8 / 11 Bild 8 von 11 Legende: Die Küche beeindruckt – doch irgendetwas irritiert die Teilnehmenden. SRF

9 / 11 Bild 9 von 11 Legende: In der Küche gibt es zwei Waschbecken. SRF

10 / 11 Bild 10 von 11 Legende: Mit Blick auf die Rebberge. SRF

11 / 11 Bild 11 von 11 Legende: In einem nordisch angehauchten Haus darf eines nicht fehlen: die Sauna. SRF

Das Haus am Hang in Mergoscia TI

Vor über vierzig Jahren wurde das Haus in Mergoscia im Tessin nach den Wünschen von Susies Grossvater gebaut. Es vereint moderne Elemente mit traditionellen Rustico-Details – etwa das Grotto im untersten Stockwerk.

1 / 11 Bild 1 von 11 Legende: Susie (50) nennt das Haus am Hang in Mergoscia schon seit über vierzig Jahren ihr Zuhause – es gehörte einst ihrem Grossvater, bevor sie es übernahm. SRF

2 / 11 Bild 2 von 11 Legende: Susie lebt sowohl in Mergoscia als auch in Zürich. In Zürich führt sie ihr Architekturbüro. SRF

3 / 11 Bild 3 von 11 Legende: Gleich nach dem Eingang betritt man die offene Küche, in der sich auch der Esstisch und das Wohnzimmer befinden. SRF

4 / 11 Bild 4 von 11 Legende: Teilnehmerin Kersten ist überzeugt, dass es sich hierbei um eine alte Gebetsnische handelt – oder wie sie es nennt, «ein Jesus-Schrank». SRF

5 / 11 Bild 5 von 11 Legende: Von der Küche aus blickt man ins Wohnzimmer und auf den Stausee Lago di Vogorno. Schon mal davon gehört? SRF

6 / 11 Bild 6 von 11 Legende: Die Staumauer des Lago di Vogorno diente als Kulisse für eine spektakuläre Szene im James-Bond-Film «Golden Eye». SRF

7 / 11 Bild 7 von 11 Legende: Wendet man sich vom Ausblick ab, führt der Weg in die oberen Stockwerke des Hauses. SRF

8 / 11 Bild 8 von 11 Legende: Im obersten Stockwerk erwartet einen ein Schlafzimmer, das mit seiner minimalistischen Einrichtung Ruhe und Klarheit ausstrahlt. SRF

9 / 11 Bild 9 von 11 Legende: Dahinter ist das Bad. SRF

10 / 11 Bild 10 von 11 Legende: Der Pool. SRF

11 / 11 Bild 11 von 11 Legende: Auf Höhe des Pools hat Susie ein traditionelles Grotto – inklusive Pizzaofen gebaut. SRF

Das Haus mit Seesicht in Ranzo TI

Ebenfalls im Tessin liegt Ranzo. Das kleine Dorf hat nur 140 Einwohner und ist etwa zwei Kilometer von der italienischen Grenze entfernt. Sportlehrerin Kersten und ihr Mann planten ursprünglich eine sanfte Renovierung ihres Hauses – entschieden sich dann aber für einen kompletten Neubau.