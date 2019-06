2. Medaille an Europa-Spielen

Vor 4 Jahren, bei der Premiere dieses Wettkampfformats in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku, hatte Heidi Diethelm Gerber die Goldmedaille erobert. Bei der Reprise reichte es der Thurgauer Schützin nun zu Silber in ihrer Paradedisziplin 25 m.

In Minsk (WRuss) musste sich die 50-Jährige einzig der Griechin Anna Korakaki geschlagen geben. Die Medaillenkollektion von Diethelm Gerber ist mittlerweile schon recht umfassend. Nebst 2 EM-Titeln ist vor allem die Olympia-Bronze von 2016 in Rio de Janeiro herausragend.

Legende: Erneuter Grund zum Jubeln Heidi Diethelm Gerber feiert einen weiteren internationalen Medaillenerfolg. Keystone

Schweizer Schützen ein sicherer Wert

Die Schweizer Delegation errang an den European Games nun bereits 4 Podestplätze. Die Athleten von Swiss Shooting sind mit 3 Exemplaren massgeblich am Teamerfolg beteiligt. An den Vortagen feierten schon Nina Christen im Einzel sowie Christen im Duo mit Jan Lochbihler Medaillengewinne.

Zudem steuerte im Einzelzeitfahren die Berner Radfahrerin Marlen Reusser Gold bei.