Die Diskussionen über Sinn und Unsinn der Vergabe sportlicher Grossanlässe an Katar halten an und werden so schnell nicht abreissen. Denn die Absicht des Wüstenstaats ist klar: Katar will sich zum Mekka des Sports entwickeln. Seit 2014 fanden in der Hauptstadt Doha bereits 3 Sportevents internationaler Relevanz statt.

Drei weitere Grossanlässe hat Katar bereits zugesichert bekommen. Und die Fische, die an Land gezogen wurden, sind nicht etwa kleiner, sondern tendeziell eher grösser:

2018: Kunstturn-WM

2019: Leichtathletik-WM

2022: Fussball-WM

Das angestrebte Ziel, eine sportliche Weltmacht zu werden, wollen die Katari bis 2030 schaffen («Vision 2030»). Die Austragung von Grossevents spiele dabei eine zentrale Rolle, so die Meinung der Regierung.

(Noch) nicht geklappt hat es trotz Interesse mit der Austragung eines Formel-1-GPs. Und auch die Olympischen Spiele stehen noch auf der Pendenzen-Liste des Wüstenstaats. In Katar scheint alles möglich.