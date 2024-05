Die Weltmeisterschaft der Männer in Tschechien bildet den Höhepunkt und Abschluss der Eishockey-Saison. SRF zeigt alle Schweizer Spiele und weitere Partien der Vorrunde und K.o-Phase live. Im Magazin «Eishockey-WM – Highlights» sind alle Spiele und Tore, Analysen und Hintergrundberichte zu sehen.

87. Eishockey-WM in Tschechien

Legende: Eishockey total Alle Schweizer Spiele sowie weitere ausgewählte Partien gibt es live bei SRF. SRF

Prag und Ostrava sind vom 10. bis 26. Mai 2024 die Schauplätze der 87. Eishockey-Weltmeisterschaft der Männer. SRF wird in TV, Radio und online umfassend über das Turnier berichten. Im Zentrum steht dabei das Schweizer Nationalteam von Trainer Patrick Fischer, das sich in der Gruppe A in Prag mit Gastgeber Tschechien, Titelverteidiger Kanada, Finnland, Dänemark, Norwegen, Österreich und Grossbritannien misst.

19 Livespiele und tägliches WM-Magazin

Alle Schweizer Spiele können auf SRF zwei live verfolgt werden. Zudem sind weitere ausgewählte Partien der Vorrunden und K.o.-Phase Teil des Liveprogramms (Details siehe Programmübersicht). Täglich nach den Abendspielen folgt die Sendung «Eishockey-WM – Highlights». Das Magazin bietet die Höhepunkte mit allen Spielen und Toren des Tages, vertiefende Analysen der SRF-Experten sowie Hintergründe zum Schweizer Nationalteam und seinen WM-Gegnern.

Reto Müller und Philippe Furrer begleiten Schweizer Spiele

In Zürich führen Annette Fetscherin und Sascha Ruefer gemeinsam mit den SRF-Experten Marc Reichert und Christian Weber durch das Liveprogramm und das WM-Magazin. Reto Müller und der langjährige Schweizer Nationalspieler Philippe Furrer begleiten die Schweizer Spiele vor Ort am Mikrofon. Silvan Schweizer steht bei den weiteren Spielen als Kommentator im Einsatz, Lukas Ninck ist in der Halle um die Stimmen der Protagonisten besorgt.

Radio-Einschaltungen und Web-Livestream

Auf Radio SRF 3 melden sich Christoph Sterchi und Reto Wiedmer bei den Schweizer Spielen sowie dem Final mit regelmässigen Liveschaltungen, liefern Analysen und Stimmen sowie Hintergründe zur Weltmeisterschaft.

Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App können alle SRF-Spiele im Livestream mit Ticker verfolgt werden. News und Resultate sowie Reaktionen und Einschätzungen ergänzen das WM-Angebot auf den SRF-Onlineplattformen.