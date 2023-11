Mit Überraschungsgast Federer: Grandiose Stimmung am Super10Kampf

Am 16. Dezember auf SRF 1

Am Freitagabend ging der legendäre Super10Kamp der Sporthilfe im Zürcher Hallenstadion zum 43. Mal über die Bühne. In 6 Teams – angeführt von Kathrin Lehmann, Nicola Spirig, Heinz Frei, Christian Stucki, Beat Feuz und Benjamin Huggel – kämpften 24 Spitzensportlerinnen und -sportler in lustigen und herausfordernden Spielen um den Sieg.

Legende: Beehrte den Super10Kampf das erste Mal Roger Federer. Keystone/Sporthilfe/Stefan Bohrer

Mit dabei war auch ein prominenter Überraschungsgast: Roger Federer beehrte das volle Hallenstadion zur Freude der Fans. Der vor einem Jahr zurückgetretene Tennisstar war beim Super10Kampf das erste Mal vor Ort. Die Show können Sie am 16. Dezember auf SRF 1 ab 20:10 Uhr geniessen.