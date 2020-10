Aus einem Konsultations-Entwurf des Bundes an die Kantone geht hervor, dass der Bundesrat den Amateursport einschränken will.

Legende: Ergreift sie am Mittwoch schärfere Massnahmen? Sportministerin Viola Amherd. Keystone

Der Bund will im Kampf gegen die Corona-Pandemie weitere Massnahmen ergreifen. Diese sollen auch den Amateursport betreffen. Das geht aus einem Konsultations-Entwurf des Bundes an die verschiedenen Kantone hervor, über den am Samstag mehrere Medien berichteten.

Amateure nein, Profis ja

Demnach sollen nur Sportarten ohne Körperkontakt mit maximal 15 Personen zulässig sein. Dazu soll in Innenräumen und dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, eine Maskenpflicht gelten.

Der professionelle Ligabetrieb sowie Trainings und Wettkämpfe von Leistungssportlern nationaler Kader sollen hingegen weiterhin erlaubt sein.