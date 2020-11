Legende: Rund 1000 Sportler sollen involviert sein Der russische Dopingskandal kam 2014 ans Licht. Keystone

Am 9. Dezember 2019 war Russland wegen der Manipulation von Daten aus dem Moskauer Kontrolllabor für vier Jahre von sportlichen Grossereignissen ausgeschlossen worden. Weder an Olympischen Spielen noch Weltmeisterschaften darf Russland als Nation in dieser Zeit teilnehmen.

Die von der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) im vergangenen Jahr verhängten Sanktionen hatte Russland aber nicht akzeptiert, weshalb sich in den letzten Tagen der Internationale Sportgerichtshof (TAS) in Lausanne mit dem Fall beschäftigte. Ein Entscheid soll noch in diesem Jahr fallen, wie am Donnerstag zum Abschluss der viertägigen Anhörung bekannt wurde.

Rund 1000 involvierte russische Sportler

Der 2014 ans Licht gekommene russische Dopingskandal beschäftigt die Sportwelt seit Jahren, rund 1000 Sportlerinnen und Sportler sollen in das Dopingsystem involviert gewesen sein. Alleine 15'000 Dateien seien bei den Manipulationen gelöscht und mindestens 145 Athleten dadurch geschützt worden.